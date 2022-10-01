ЗСУ стоять під Лиманом

Російське угруповання в району Лиману оточене. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник східного управління ЗСУ Сергій Череватий.

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За його словами, наші воїни вже звільнили Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишиве та Ставки. Усі ці населені пункти межують з Лиманом. Нараз там тривають стабілізаційні заходи.

ЗСУ впритул наблизилися до Лимана / Карта Deep State Map

Лиман дуже важливий, адже це черговий крок для звільнення українського Донбасу, можливість піти на Кремінну та Сєвєродонецьк. Психологічно це теж важливо, адже тепер ЗСУ диктують правила,

– наголосив Череватий.

Він додав, що у Лимані є близько 5 – 5,5 тисяч окупантів. Однак після активних бойових дій їх поменшало. Водночас деякі групи намагаються прорватися. Збройні Сили України успішно стримують ворога.

Крім того, деякі російські солдати вже здаються в полон.

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Коли ЗСУ звільнять Лиман

Дослідники американського Інституту вивчення війни 1 жовтня заявили, що впродовж наступних 72 годин ЗСУ, ймовірно, звільнять Лиман від російської окупації. Завдяки цьому наші воїни зможуть просунутися вглиб Донецької області.

До речі, командування росіян заборонили їм виходити з Лимана. То ж ті вже дзвонять своїм рідним та прощаються.

Коротко про ситуацію на фронті

Упродовж минулої доби наші військові успішно відбили атаки ворога біля Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара.

ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів, 16 танків, 17 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, гелікоптер, 6 БпЛА та 18 одиниць автомобільної техніки.

Найбільше втрат за добу противнику завдали на Краматорському та Донецькому напрямках.

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