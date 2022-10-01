Ще трохи й ворожа армія святкуватиме новий ювілей – 60 тисяч ліквідованих бійців. Зауважимо, що ці дані не є остаточними, адже зараз тривають активні бойові дії.
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Втрати ворога у техніці
- Танків – 2 354 (+16 за минулу добу) одиниці;
- бойових броньованих машин – 4 949 (+17) одиниць;
- артилерійських систем – 1 397 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 336 (+3) одиниць;
- засобів ППО – 176 одиниць;
- літаків – 264 одиниці;
- гелікоптерів – 226 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 009 (+6) одиниць;
- крилатих ракет – 246 одиниць;
- кораблів і катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 786 (+18) одиниць;
- спеціальної техніки – 131 одиниця.
Найбільше техніки та особового складу ворога впродовж доби ЗСУ знищили на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Росіяни хочуть відправити на війну курсантів
Кремль вже відправляв в Україну в'язнів, примусово мобілізованих, людей з інвалідністю тощо. Однак тепер у ворога виник брак лише "гарматного м'яса", а й офіцерського складу. У Кремлі швидко придумали вирішення цієї проблеми – курсанти військових училищ достроково стануть випускниками.