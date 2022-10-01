Еще немного и вражеская армия будет праздновать новый юбилей – 60 тысяч ликвидированных бойцов. Заметим, что эти данные не окончательны, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.
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Потери врага в технике
- Танков – 2 354 (+16 за прошедшие сутки) единиц;
- боевых бронированных машин – 4 949 (+17) единиц;
- артиллерийских систем – 1397 (+6) единиц;
- РСЗО – 336 (+3) единиц;
- средств ПВО – 176 единиц;
- самолетов – 264 единицы;
- вертолетов – 226 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 246 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18) единиц;
- специальной техники – 131 единица.