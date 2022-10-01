Еще немного и вражеская армия будет праздновать новый юбилей – 60 тысяч ликвидированных бойцов. Заметим, что эти данные не окончательны, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

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Потери врага в технике