Курсантів готуватимуть лише місяць

Російській армії зараз бракує ресурсів, особливо – офіцерського складу. Отож окупанти розглядають різні варіанти поповнення втрат.

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Російське військове керівництво вимушене передчасно залучити курсантів військових училищ,

– розповіли у Генштабі.

Отож у Тюменському військовому училищі курсанти закінчать навчання достроково. Випускників хочуть направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізованими.

Випускників Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків з мобілізованих на базі полігонів біля Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст.

Ці підрозділи готуватимуть не більше одного місяця. Після того їх відправлять на фронт в Україну.

Що відомо про втрати ворога на війні

Від початку повномасштабної війни Збройні Сили України ліквідували вже 59 080 російських солдатів. Лише впродовж 29 вересня на "концерт Кобзона" відправили 500 окупантів.

Найбільше втрат упродовж доби ворог зазнав на Краматорському і Донецькому напрямках.

На окупованій Луганщині усі медзаклади вже переповнені. Лише за одну добу у Старобільську лікарню доставили понад 200 поранених окупантів. Тепер їх просто ніде лікувати.

На Півдні України внаслідок злагоджених дій наших військових російська армія втратила 10 бійців, РСЗВ "Град", важку вогнеметну систему "Сонцепьок", 2 гаубиці "Мста-С", 3 танки тощо.

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