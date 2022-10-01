Курсантів готуватимуть лише місяць

Російській армії зараз бракує ресурсів, особливо – офіцерського складу. Отож окупанти розглядають різні варіанти поповнення втрат.

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Російське військове керівництво вимушене передчасно залучити курсантів військових училищ,
– розповіли у Генштабі.

Отож у Тюменському військовому училищі курсанти закінчать навчання достроково. Випускників хочуть направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізованими.

Випускників Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків з мобілізованих на базі полігонів біля Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст.

Ці підрозділи готуватимуть не більше одного місяця. Після того їх відправлять на фронт в Україну.

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