Курсантів готуватимуть лише місяць
Російській армії зараз бракує ресурсів, особливо – офіцерського складу. Отож окупанти розглядають різні варіанти поповнення втрат.
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Російське військове керівництво вимушене передчасно залучити курсантів військових училищ,
– розповіли у Генштабі.
Отож у Тюменському військовому училищі курсанти закінчать навчання достроково. Випускників хочуть направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізованими.
Випускників Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків з мобілізованих на базі полігонів біля Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст.
Ці підрозділи готуватимуть не більше одного місяця. Після того їх відправлять на фронт в Україну.
Що відомо про втрати ворога на війні
- Від початку повномасштабної війни Збройні Сили України ліквідували вже 59 080 російських солдатів. Лише впродовж 29 вересня на "концерт Кобзона" відправили 500 окупантів.
- Найбільше втрат упродовж доби ворог зазнав на Краматорському і Донецькому напрямках.
- На окупованій Луганщині усі медзаклади вже переповнені. Лише за одну добу у Старобільську лікарню доставили понад 200 поранених окупантів. Тепер їх просто ніде лікувати.
- На Півдні України внаслідок злагоджених дій наших військових російська армія втратила 10 бійців, РСЗВ "Град", важку вогнеметну систему "Сонцепьок", 2 гаубиці "Мста-С", 3 танки тощо.
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