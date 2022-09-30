У Генеральному штабі ЗСУ звітують, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні вже ліквідовано 59 080 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
До речі ЗСУ відбили 10 атак ворога й завдали 29 авіаударів: карта бойових дій станом на 30 вересня
Актуальна статистика втрат ворога
Станом на 30 вересня окупаційна армія втратила:
- танків – 2338 (+13) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4932(+23) одиниць;
- артилерійських систем – 1391 (+6) одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 333 (+2) одиниці;
- засоби ППО – 176 (+1) одиниць;
- літаків – 264 (+2) одиниці;
- гелікоптерів – 225 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8) одиниці;
- крилатих ракет – 246 одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) одиниць;
- спеціальної техніки – 131 одиниця.
Втрати ворога станом на 30 вересня / Фото Генштаб ЗСУ
Слід зазначити, що в Генштабі ЗСУ зранку 30 вересня інформували про серйозні втрати противника протягом останіх днів:
- у Бахмутівці на Луганщині внаслідок удару по району зосередження противника загинули понад 50 окупантів, знищено 17 одиниць ворожої техніки;
- у Токмаці на Запоріжжі до 50 загарбників зазнали поранення, знищено 10 одиниць озброєння та військової техніки;
- до 40 окупантів зазнали поранення у Гуляйпільському районі Запорізької області;
- у Мелітополі знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад 50 окупантів.
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