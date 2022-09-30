Лише за минулу добу, 29 вересня, наші воїни відбили атаки противника біля 9 населених пунктів. Росіяни змушені були відступати.

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Де ЗСУ прогнали окупантів

Біля Зайцевого,

Майорська,

Веселої Долини,

Бахмутського,

Одрадівки,

Курдюмівки,

Нью-Йорка,

Первомайського,

Безіменного.

У Генштабі уточнили результати дій українських військових за останні кілька днів. Отож після удару ЗСУ по району зосередження росіян у Бахмутівці на Луганщині понад 50 окупантів відправилися "на концерт кобзона".

У Токмаку на Запоріжжі до 50 загарбників зазнали поранень. 10 одиниць озброєння та військової техніки росіян знищені. У Гуляйпільському районі травмувалися до 40 загарбників. У Мелітополі ЗСУ знищили пункт управління росіян, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранили понад 50 окупантів.

Успіхи наших воїнів за добу

Упродовж 29 вересня українська авіація завдала 29 ударів по ворогу. У результаті уражень зазнали:

6 опорних пунктів;

20 районів зосередження озброєння та військової техніки;

3 ЗРК.

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Водночас підрозділи протиповітряної оборони збили 7 БпЛА, зокрема, 5 – іранського виробництва, гелікоптер Мі-8, а також штурмовик Су-25.

Ракетні війська та артилерія влучили по:

5 командних пунктах;

15 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів;

6 складах з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами;

ЗРК;

8 інших важливих об'єктах противника.

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