Лише за минулу добу, 29 вересня, наші воїни відбили атаки противника біля 9 населених пунктів. Росіяни змушені були відступати.

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Де ЗСУ прогнали окупантів

  • Біля Зайцевого,
  • Майорська,
  • Веселої Долини,
  • Бахмутського,
  • Одрадівки,
  • Курдюмівки,
  • Нью-Йорка,
  • Первомайського,
  • Безіменного.

У Генштабі уточнили результати дій українських військових за останні кілька днів. Отож після удару ЗСУ по району зосередження росіян у Бахмутівці на Луганщині понад 50 окупантів відправилися "на концерт кобзона".

У Токмаку на Запоріжжі до 50 загарбників зазнали поранень. 10 одиниць озброєння та військової техніки росіян знищені. У Гуляйпільському районі травмувалися до 40 загарбників. У Мелітополі ЗСУ знищили пункт управління росіян, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранили понад 50 окупантів.

Успіхи наших воїнів за добу

Упродовж 29 вересня українська авіація завдала 29 ударів по ворогу. У результаті уражень зазнали:

  • 6 опорних пунктів;
  • 20 районів зосередження озброєння та військової техніки;
  • 3 ЗРК.

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Водночас підрозділи протиповітряної оборони збили 7 БпЛА, зокрема, 5 – іранського виробництва, гелікоптер Мі-8, а також штурмовик Су-25.

Ракетні війська та артилерія влучили по:

  • 5 командних пунктах;
  • 15 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів;
  • 6 складах з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами;
  • ЗРК;
  • 8 інших важливих об'єктах противника.

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