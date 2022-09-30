Лише за минулу добу, 29 вересня, наші воїни відбили атаки противника біля 9 населених пунктів. Росіяни змушені були відступати.
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Де ЗСУ прогнали окупантів
- Біля Зайцевого,
- Майорська,
- Веселої Долини,
- Бахмутського,
- Одрадівки,
- Курдюмівки,
- Нью-Йорка,
- Первомайського,
- Безіменного.
У Генштабі уточнили результати дій українських військових за останні кілька днів. Отож після удару ЗСУ по району зосередження росіян у Бахмутівці на Луганщині понад 50 окупантів відправилися "на концерт кобзона".
У Токмаку на Запоріжжі до 50 загарбників зазнали поранень. 10 одиниць озброєння та військової техніки росіян знищені. У Гуляйпільському районі травмувалися до 40 загарбників. У Мелітополі ЗСУ знищили пункт управління росіян, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранили понад 50 окупантів.
Успіхи наших воїнів за добу
Упродовж 29 вересня українська авіація завдала 29 ударів по ворогу. У результаті уражень зазнали:
- 6 опорних пунктів;
- 20 районів зосередження озброєння та військової техніки;
- 3 ЗРК.
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Водночас підрозділи протиповітряної оборони збили 7 БпЛА, зокрема, 5 – іранського виробництва, гелікоптер Мі-8, а також штурмовик Су-25.
Ракетні війська та артилерія влучили по:
- 5 командних пунктах;
- 15 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів;
- 6 складах з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами;
- ЗРК;
- 8 інших важливих об'єктах противника.
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