Загалом суттєвих змін не було. Окупанти невдало намагалися застосувати ДРГ та ремонтувати Антонівський міст.
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Ситуація на Півдні 29 вересня
За повідомленням ОК "Південь", росіяни намагалися відновити рух через Антонівський міст. Для цього вони підвозили будівельні матеріали й ремонтну техніку. Також:
- Неподалік Осокорівки наші оборонці знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.
- А біля Давидового Броду подавлено ворожий опорний пункт та пункт управління безпілотниками.
З боку ворога зафіксовано 4 авіаційні та 1 ракетну атаки. Зокрема, з "Граду" обстріляли Миролюбівку, загинула людина. Також зі "Смерчу" касетний боєприпас впав у житловий район Миколаєва, загинули троє.
Під вечір була атака дронів-камікадзе по Миколаївщині та Одещині. 5 вдалося збити, 1 влучив в адмінбудівлю в Миколаєві, ще 1 – в об’єкт критичної інфраструктури в районі.
До теми – звіт ОК "Південь" за 29 вересня: дивіться у відео
ЗСУ атакували загарбників 12 разів з повітря. ППО у Баштанському районі збила два російські штурмовики Су-25. Наші артилеристи виконали 276 вогневих завдань: уразили командний пункт у Бериславському районі, 6 районів зосередження ворога в Херсоні, Дар’ївці та Новій Кардашинці, двічі – колону військової техніки в Новій Каховці.
Загалом росіяни втратили:
- 43 солдатів,
- 4 танки,
- 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С",
- 2 самохідні гармати "Гіацинт-С",
- 2 реактивні системи залпового вогню "Град",
- 1 міномет 120-міліметрового калібру,
- 5 одиниць автобронетехніки
- 1 безпілотний розвідник "Орлан-10",
- 2 склади боєприпасів у Бериславському районі.