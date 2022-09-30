Загалом суттєвих змін не було. Окупанти невдало намагалися застосувати ДРГ та ремонтувати Антонівський міст.

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Ситуація на Півдні 29 вересня

За повідомленням ОК "Південь", росіяни намагалися відновити рух через Антонівський міст. Для цього вони підвозили будівельні матеріали й ремонтну техніку. Також:

Неподалік Осокорівки наші оборонці знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

А біля Давидового Броду подавлено ворожий опорний пункт та пункт управління безпілотниками.

З боку ворога зафіксовано 4 авіаційні та 1 ракетну атаки. Зокрема, з "Граду" обстріляли Миролюбівку, загинула людина. Також зі "Смерчу" касетний боєприпас впав у житловий район Миколаєва, загинули троє.

Під вечір була атака дронів-камікадзе по Миколаївщині та Одещині. 5 вдалося збити, 1 влучив в адмінбудівлю в Миколаєві, ще 1 – в об’єкт критичної інфраструктури в районі.

До теми – звіт ОК "Південь" за 29 вересня: дивіться у відео

ЗСУ атакували загарбників 12 разів з повітря. ППО у Баштанському районі збила два російські штурмовики Су-25. Наші артилеристи виконали 276 вогневих завдань: уразили командний пункт у Бериславському районі, 6 районів зосередження ворога в Херсоні, Дар’ївці та Новій Кардашинці, двічі – колону військової техніки в Новій Каховці.

Загалом росіяни втратили:

43 солдатів,

4 танки,

4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С",

2 самохідні гармати "Гіацинт-С",

2 реактивні системи залпового вогню "Град",

1 міномет 120-міліметрового калібру,

5 одиниць автобронетехніки

1 безпілотний розвідник "Орлан-10",

2 склади боєприпасів у Бериславському районі.