Саме через це, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські генерали намагаються якомога швидше перекинути "гарматне м'ясо" на лінію зіткнення на Сході та Півдні України. Аби тисячі непідготовлених мобілізованих своїми життями стримували просування ЗСУ, доки у росії триватиме створення нових підрозділів.

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При цьому командування майже не переймається тим фактом, що вже через місяць ночувати в окопах без зимових речей буде неможливо. Повноцінна підготовка загарбницьких військ до сезону холодів ще навіть не почалася.

Москва хоче максимально "заморозити" лінію фронту на зиму

Згідно з планами російського командування, на період холодів Кремль намагатиметься посилити обстріли України, однак вирушати у масштабні наступи для захоплення нових населених пунктів – не буде .

. Натомість Кремль хоче максимально стабілізувати лінію фронту, підготувати позиції окупантів для того, щоб втрати від холодів не перевищували хоча б 20% контингенту.

У Путіна розраховують, що солдати частково самостійно, а частково – силами Міноборони зможуть забезпечити себе буржуйками та теплим одягом . Мовляв, 8 років якось зимували, то й зараз зможемо.

. Мовляв, 8 років якось зимували, то й зараз зможемо. Однак протягом всього часу війни на Донбасі левову частку загарбницького війська складали сили місцевих терористичних угруповань, які мали змогу їздити додому та проводити ротації. Крім того, забезпечення терористів так званих "ДНР" та "ЛНР" не було для Росії важким завданням, адже перший та другий армійський корпуси були маленькими у порівнянні з чисельністю нинішнього контингенту.

Паралельно з потугами "заморозити" фронти у генштабі Росії хочуть створити багато нових підрозділів, які зможуть показати свою боєздатність у подальших наступах. Генерали хочуть замінити старі "Мосінки" на автомати Калашникова у мобілізованих на Донбасі, привести до ладу забезпечення військ спорядженням, позамінювати зношені стволи на артилерії, а також зняти з консервації свою бронетехніку.

Плани на переозброєння занадто сміливі

Втім, переозброєння "з коліс", під час активної війни та проведення мобілізації є для Кремля дуже амбітною задачею. Війська, які Путін безжально погнав у наступ у лютому 2022 року, збиралися понад 10 років, але реальний стан армій все одно був вкрай далеким від оптимального. Логістика орди тріщить по швах та не може впоратися із завданням навіть забезпечення всім необхідним свого контингенту в Україні. А зараз до цього завдання додається ще й перевезення тисяч мобілізованих, їх озброєння та годування. Плюс війська вимагають расконсервації техніки та її модернізації.

Фактично Путін поставив перед військовим командуванням Росії завдання, які країна-агресорка навряд могла б виконати навіть у мирний час. Наразі ж під час ведення повномасштабних бойових дій створення великої кількості нових та саме боєздатних підрозділів виглядає для Росії чимось неймовірним.

Тим не менше, зібрати натовп погано навчених окупантів, посадити їх на застарілі та напівпридатні для використання танки Путін цілком може. Особливо з урахуванням того, що йому наплювати на долю мобілізованих, а "чмобіки" самі спокійно їдуть на смерть, аби лише не протестувати проти царя.