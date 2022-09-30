В Генеральном штабе ВСУ отчитываются, что с начала полномасштабного вторжения в Украину уже ликвидировано 59 080 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Кстати ВСУ отразили 10 атак врага и нанесли 29 авиаударов: карта боевых действий по состоянию на 30 сентября
Актуальная статистика потерь врага
По состоянию на 30 сентября оккупационная армия потеряла:
- танков – 2 338 (+13) единиц;
- боевых бронированных машин – 4 932 (+23) единицы;
- артиллерийских систем – 1 391 (+6) единица;
- реактивных систем залпового огня – 333 (+2) единицы;
- средств ПВО – 176 (+1) единиц;
- самолетов – 264 (+2) единицы;
- вертолетов – 225 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 003 (+8) единицы;
- крылатых ракет – 246 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 768 (+17) единиц;
- специальной техники – 131 единица.
Потери врага по состоянию на 30 сентября / Фото Генштаб ВСУ
Следует отметить, что в Генштабе ВСУ утром 30 сентября информировали о серьезных потерях противника в течение последних дней:
- в Бахмутовке Луганской области в результате удара по району сосредоточения противника погибли более 50 оккупантов, уничтожено 17 единиц вражеской техники;
- в Токмаке Запорожской области до 50 захватчиков получили ранения, уничтожено 10 единиц вооружения и военной техники;
- до 40 оккупантов получили ранения в Гуляйпольском районе Запорожской области;
- в Мелитополе уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более 50 оккупантов.
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