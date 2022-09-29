Танки з нещодавно мобілізованими росіянами потрапляють у ДТП
У Генштабі ЗСУ повідомили, що до навчального центру у Ростовській області прибули близько 400 в'язнів. Їхня військова підготовка триватиме до 30 вересня.
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Російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат в живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи використовуючи ув'язнених,
– мовиться у повідомленні.
Крім того, на фронт скеровують щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад. Так, 26 вересня, до Лиману прибули 7 танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Відповідної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли.
27 вересня на Херсонський напрямок перекинули мобілізованих з Криму. Раніше військові комісари на окупованому півострові отримали розпорядження щодо першочерговості призову кримських татар та направлення їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найінтенсивнішого ведення бойових дій. Так, лише за один день у Сакському районі мобілізували 21 кримського татарина.
Втрати ворожої армії в Україні
У Генштабі розповіли, що біля Токмака ЗСУ знищили 3 російські ЗРК "С-300". Втрати ворога під час цієї атаки ще встановлюють.
Українська авіація лише за добу завдала 16 ударів по ворогу. Вогонь накрив:
- 3 опорні пункти;
- 10 місць скупчення озброєння та військової техніки;
- 3 ЗРК;
Крім того, підрозділи ППО збили 4 БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
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28 вересня наші захисники успішно відбили атаки росіян. Ворога вдалося вибити біля Зайцевого, Майорська, Залізного, Бахмутського, Одрадівки, Миколаївки Другої, Озерянівки, Первомайського, Побєди, Новомихайлівки, Павлівки та Безіменного.
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