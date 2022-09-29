Танки з нещодавно мобілізованими росіянами потрапляють у ДТП

У Генштабі ЗСУ повідомили, що до навчального центру у Ростовській області прибули близько 400 в'язнів. Їхня військова підготовка триватиме до 30 вересня.

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Російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат в живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи використовуючи ув'язнених,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, на фронт скеровують щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад. Так, 26 вересня, до Лиману прибули 7 танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Відповідної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли.

27 вересня на Херсонський напрямок перекинули мобілізованих з Криму. Раніше військові комісари на окупованому півострові отримали розпорядження щодо першочерговості призову кримських татар та направлення їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найінтенсивнішого ведення бойових дій. Так, лише за один день у Сакському районі мобілізували 21 кримського татарина.

Втрати ворожої армії в Україні

У Генштабі розповіли, що біля Токмака ЗСУ знищили 3 російські ЗРК "С-300". Втрати ворога під час цієї атаки ще встановлюють.

Українська авіація лише за добу завдала 16 ударів по ворогу. Вогонь накрив:

3 опорні пункти;

10 місць скупчення озброєння та військової техніки;

3 ЗРК;

Крім того, підрозділи ППО збили 4 БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

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28 вересня наші захисники успішно відбили атаки росіян. Ворога вдалося вибити біля Зайцевого, Майорська, Залізного, Бахмутського, Одрадівки, Миколаївки Другої, Озерянівки, Первомайського, Побєди, Новомихайлівки, Павлівки та Безіменного.

Зверніть увагу! Станом на 28 вересня Збройні Сили України ліквідували 58 150 російських окупантів. Лише за одну добу на "концерт кобзона" відправили 400 окупантів.

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