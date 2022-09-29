Танки с недавно мобилизованными россиянами попадают в ДТП
В Генштабе ВСУ сообщили, что в учебный центр в Ростовской области прибыли около 400 заключенных. Их военная подготовка продлится до 30 сентября.
Актуально Нанесет ли путин стратегический ядерный удар, потери врага: основное за 218 день войны
Российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения используя заключенных,
– говорится в сообщении.
Кроме того, на фронт направляют только отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. Так, 26 сентября, в Лиман прибыли 7 танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Соответствующей огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.
27 сентября на Херсонское направление перебросили мобилизованных из Крыма. Ранее военные комиссары на оккупированном полуострове получили распоряжение о первоочередности призыва крымских татар и направлении их в боевые части, выполняющие задачи в районах интенсивного ведения боевых действий. Так, всего за один день в Сакском районе мобилизовали 21 крымского татарина.
Потери вражеской армии в Украине
В Генштабе рассказали, что возле Токмака ВСУ уничтожили 3 российских ЗРК "С-300". Потери врага во время этой атаки еще не устанавливаются.
Украинская авиация только за сутки нанесла 16 ударов по врагу. Огонь накрыл:
- 3 опорные пункты;
- 10 мест скопления вооружения и военной техники;
- 3 ЗРК;
Кроме того, подразделения ПВО сбили 4 БпЛА и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.
К теме Самые элитные подразделения России понесли потери в Украине, их пополняют мобилизованными, – ISW
28 сентября наши защитники успешно отразили атаки россиян. Врага удалось выбить у Зайцево, Майорска, Железного, Бахмутского, Одрадовки, Николаевки Второй, Озеряновки, Первомайского, Победы, Новомихайловки, Павловки и Безымянного.
Смотрите на тему – "Подгорает" от массовой мобилизации в России: видео