Высшее военное руководство отправляет россиян на верную смерть. Сейчас оно это массово делает с помощью частичной мобилизации. Правда, некоторые не успеют даже все 10 пар носков использовать, но об этом мы расскажем позже.

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Россиянин не пробыл на войне и двух недель

Наши десантники рассказали интересную историю об очередном русском "ваньке". Он так торопился воевать, что забыл в Украине свою ногу. Особого внимания стоит тот факт, что вместе с оккупантом было открепительное письмо о "командировке".

В нем говорится, что лейтенанта ивана федяева отправили 13 сентября в "командировку". Что же касается локации, то говорится о "неизвестном полигоне". Как вы уже поняли, им оказалась Украина.

Как бы там ни было, успешно так съездил российский военный. Повышение звания ему уже не светит. Да и вообще ему мало что светит. С другой стороны, он идеально вписался бы в канву частичной мобилизации. По крайней мере, об этом свидетельствует нога, которую оккупант забыл на территории нашего государства.



Направление оккупант получил 13 сентября 2022 года / Фото 80 десантно-штурмовой бригады

К "командировке" следует готовиться

Мобилизованные россияне получают еще и список того, что нужно взять с собой на службу. Сам документ называется "Минимальный набор имущества, необходимого для отбытия в военную командировку". И тут как раз упоминание о тех же 10 парах носков, которыми не воспользовался иван федяев. Вот только часть того, что должен иметь оккупант:

Два рюкзака на 60 и 20 литров;

спальный мешок;

камуфляжный костюм;

ботинки;

термобелье;

10 пар носков;

2 пары трусов;

новый телефон, без указанных в нем контактов;

продуктовый набор на сутки;

шлепанцы.

Не исключаем, что он погиб на фронте потому, что прислушивался к совету, что бронешлем и бронежилет можно брать, а можно и нет. Ведь в списке эти две позиции, хоть и выделены жирным, но напротив них стоит надпись "желательно". Ни на что не хотим намекать, но есть подозрение, что оккупанту кое-что забыли выдать на собрании.

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