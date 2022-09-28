Первокурсников военно-учебного центра вмф в Санкт-Петербурге уже предупредили об отправке в Украину. После одного месяца обучения курсантов перевели из казармы в здание без ремонта и окон.

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Курсантов держат под круглосуточной охраной

Первокурсники находятся под круглосуточным наблюдением и охраной: во избежание общения с родными или побега. Возмущенные родители обратились к руководству учебного заведения, однако те отказали им во встрече.