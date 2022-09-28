Першокурсників військово-навчального центру вмф у Санкт-Петербурзі вже попередили про відправлення в Україну. Після одного місяця навчання курсантів переселили з казарми в будівлю без ремонту та вікон.

До теми В окупаційних військах почався прийом солдатів, призваних за мобілізацією, – Генштаб

Курсантів тримають під цілодобовою охороною

Першокурсники перебувають під цілодобовим наглядом та охороною: аби уникнути спілкування з рідними та не втекти. Обурені батьки звернулися до керівництва навчального закладу, однак у зустрічі їм відмовили.