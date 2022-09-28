Як то кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори. Очевидці опублікували фото з КПП "Верхній Ларс", куди власне й пригнали мікроавтобус з промовистою назвою "військовий комісаріат". Фото та відео того, що відбувається на кордоні зараз зібрав 24 канал.

Увага Від рук кремля далеко не втечеш: росіянам вручають повістки на кордоні з Грузією

Очевидно, будуть вручати повістки росіянам просто на місці. Або ж перевірятимуть списки тих, кому уже вручено повістку, але ті намагаються покинути країну і таким чином ловитимуть ухилянтів.



На кордон з Грузією прибув мікроавтобус з військомату / Фото соцмережі

Довідка. Раніше МВС Північної Осетії повідомило, що на прикордонному переході "Верхній Ларс" на кордоні росії та Грузії найближчим часом розгорнуть мобілізаційний пункт військкомату.

Раніше росіяни пригнали до кордону з Грузією БТР: дивитись відео

На кордоні росіяни добряче насвинячили

На фото та відео, які публікують самі ж росіяни, ситуація на кордоні виглядає досить плачевно – черги з "біженців" величезні. Зазначають, що середній час очікування в пішій черзі – понад доба. Автомобілісти ж стоять по кілька днів.



Чоловіки продають свої авто за безцінь просто на кордоні, щоб перейти піший контроль / Фото Соцмережі

Росіяни створили величезні черги на кордоні з Грузією: відео

Деякі громадяни облаштувалися просте біля купи сміття, інші чекають своєї черги на відбійниках.

Охочі виїхати скаржаться на брак бензину, води та їжі.

Росіяни залишаються за собою гори сміття / Фото соцмережі

Чому так поспішають росіяни

Після оголошення "часткової" мобілізації з росії втекли понад 260 тисяч чоловіків. Офіційно кордони ще не закрили, однак повідомляли, що путін готується до такого рішення.

Заборона на виїзд буде частковою – у прикордонників вже є списки мобілізованих.

Ймовірно, закрити кордони збираються після так званих "референдумів". Найбільш імовірною датою називали 28 вересня.

До слова, у Казахстані теж заявили, що не переховуватимуть ухилянтів. Росіян, які втекли від мобілізації, будуть видавати країні-агресорці, якщо ті будуть у розшуку.