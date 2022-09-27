Однією з таких країн є Грузія, а черга на кордоні утворилась така, що її масштаби показували навіть на супутникових фото. Водночас російська влада вирішила, що розгорне на кордоні мобілізаційний пункт, інформує 24 канал.

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До кордону вже відправили техніку

Блогер Микола Левшиць повідомив, що колона російської військової техніки та росгвардії вже рухається з Владикавказу у бік грузинського кордону.

Раніше в російському мвс повідомляли, що на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією найближчим часом розгорнуть мобілізаційний пункт військкомату.

Техніка на кордоні з Грузією: дивіться відео

Мобілізація в росії

Громадяни держави-агресорки тікають через КПП "Верхній Ларс". Там утворився хаос, люди чекають у черзі по 40 – 50 годин. У багатокілометрових заторах час від часу починаються скандали між людьми. Раніше писали, що митні пости країни вже перевели в особливий режим роботи.

У Дагестані були акції протесту проти мобілізації. Повідомляли, що силовики затримали вже 90 людей. Вони застосовують проти демонстрантів палиці та електрошокери.

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