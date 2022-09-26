У Махачкалі затримали боизько 70 людей, у Хасавюрті – 20. У багатьох затриманих відбирають телефони. Крім шокерів, полцейські застосовують перцеві балончики.

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Затримують журналістів

Серед затриманих є журналісти. Наприклад, журналіст видання "Новое дело" Ідріс Юсупов та головний редактор видання RusNews Сергій Айнбіндер.

Останній зазначив, що під час затримання його побили та відібрали техніку. Також побили й інших затриманих, які їхали з ним у одному авто.

Рукопашний бій з поліцією: відео

Жорсткі затримання жінок та неповнолітніх

Очевидці розповіли, що двом дівчатам знадобилася медична допомога, їх відвезли до лікарні. У мережі оприлюднили відео жорсткого затримання жінки. Кілька силовиків схопили її та затягнули в автозак.

У Дагестані жорстко затримують жінок: відео

Також активісти повідомляють, що силовики хапають і неповнолітніх. Затриманим по 16 – 18 років. При цьому до дітей також застосовують силу. Відомо про 28 неповнолітніх затриманих.

Затримання підлітка у Махачкалі: відео

Протести у Дагестані: що відомо

У Махачкалі протести проти мобілізації почались 25 вересня. Затримали близько 120 людей. =

Активісти вимагали від влади відпустити затриманих. 26 вересня мітинги набули нових обертів. На площі столиці Дагестану виникла масова бійка.

Крім того, мітинги влаштували й в іншій республіці – у Кабалдино-Балкарії. Люди вийшли на вулиці у Нальчику.

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