У Махачкалі затримали боизько 70 людей, у Хасавюрті – 20. У багатьох затриманих відбирають телефони. Крім шокерів, полцейські застосовують перцеві балончики.
До речі Путін наказав кадирову придавити протести в Дагестані, – лідер Ічкерії
Затримують журналістів
Серед затриманих є журналісти. Наприклад, журналіст видання "Новое дело" Ідріс Юсупов та головний редактор видання RusNews Сергій Айнбіндер.
Останній зазначив, що під час затримання його побили та відібрали техніку. Також побили й інших затриманих, які їхали з ним у одному авто.
Рукопашний бій з поліцією: відео
Жорсткі затримання жінок та неповнолітніх
Очевидці розповіли, що двом дівчатам знадобилася медична допомога, їх відвезли до лікарні. У мережі оприлюднили відео жорсткого затримання жінки. Кілька силовиків схопили її та затягнули в автозак.
У Дагестані жорстко затримують жінок: відео
Також активісти повідомляють, що силовики хапають і неповнолітніх. Затриманим по 16 – 18 років. При цьому до дітей також застосовують силу. Відомо про 28 неповнолітніх затриманих.
Затримання підлітка у Махачкалі: відео
Протести у Дагестані: що відомо
- У Махачкалі протести проти мобілізації почались 25 вересня. Затримали близько 120 людей. =
- Активісти вимагали від влади відпустити затриманих. 26 вересня мітинги набули нових обертів. На площі столиці Дагестану виникла масова бійка.
- Крім того, мітинги влаштували й в іншій республіці – у Кабалдино-Балкарії. Люди вийшли на вулиці у Нальчику.
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