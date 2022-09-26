Наказ кадирівцям придушити протестні настрої у Дагестані є одним зі способів до яких вдається російський президент. Про це 24 каналу розповів глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

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Путін намагається розсварити кавказькі народи

Те, що ми сьогодні бачимо або те, чого путін хоче від чеченців, направляючи їх придушити протестні акції в Дагестані є однією ланкою з цих провокації, які він здійснює останні 20 років на Північному Кавказі,

– пояснив Закаєв.

За його словами, це спроби російського президента розколоти північнокавказькі народи, використовуючи "бомби уповільненої дії", які були закладені ще у радянські часи та період царської росії.

Направляючи кадирівців придушити протестні настрої в Дагестані путін продовжує цю політику, яку почав ще у 1999 році, коли росія організувала так званий напад чеченців на Дагестан. Це була стовідсоткова провокація фсбшників, однак дагестанці таки "повелися" на неї й почали робити античеченські заяви.

Сьогодні путін, розкручуючи всю цю тему та вкотре відправляючи чеченців від імені росії, намагається вбити клин між нашими братськими народами,

– розповів лідер Ічкерії.

Закаєв прокоментував наказ путіна кадирову придавити протести в Дагестані: дивіться відео

Крім того, російський президент використовує кадирова та його тікток-війська, як "поліцейських", що покликані придавлювати акції протесту. Путін залучає своїх посіпак усюди, де бачить загрози своєму злочинному режиму.

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