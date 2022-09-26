Наказ кадирівцям придушити протестні настрої у Дагестані є одним зі способів до яких вдається російський президент. Про це 24 каналу розповів глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.
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Путін намагається розсварити кавказькі народи
Те, що ми сьогодні бачимо або те, чого путін хоче від чеченців, направляючи їх придушити протестні акції в Дагестані є однією ланкою з цих провокації, які він здійснює останні 20 років на Північному Кавказі,
– пояснив Закаєв.
За його словами, це спроби російського президента розколоти північнокавказькі народи, використовуючи "бомби уповільненої дії", які були закладені ще у радянські часи та період царської росії.
Направляючи кадирівців придушити протестні настрої в Дагестані путін продовжує цю політику, яку почав ще у 1999 році, коли росія організувала так званий напад чеченців на Дагестан. Це була стовідсоткова провокація фсбшників, однак дагестанці таки "повелися" на неї й почали робити античеченські заяви.
Сьогодні путін, розкручуючи всю цю тему та вкотре відправляючи чеченців від імені росії, намагається вбити клин між нашими братськими народами,
– розповів лідер Ічкерії.
Закаєв прокоментував наказ путіна кадирову придавити протести в Дагестані: дивіться відео
Крім того, російський президент використовує кадирова та його тікток-війська, як "поліцейських", що покликані придавлювати акції протесту. Путін залучає своїх посіпак усюди, де бачить загрози своєму злочинному режиму.
Протести проти мобілізації: що відомо
- У Дагестані спалахнули масові протести з вимогою зупинити часткову мобілізацію на Кавказі. У соцмережах жителі республіки закликають бунтувати проти путіна та його вбивчих законів.
- Тамтешні жителі навіть вирішили створити партизанський рух, який розпочне полювання на всіх, хто допомагає мобілізації. Вони попередили прибічників мобілізації, що їхнє майно та здоров'я більше не будуть в безпеці.
- На цьому тлі у Чечні також назрівають протестні настрої. Місцеві люди починають обурюватися та неприкрито критикують владу у соцмережах.
- Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що далі протести рухатимуться національними республіками, тобто масово проходитимуть там, де найбільше вбитих. Це весь Північний Кавказ, Тива, Бурятія, Якутія. А вже після третьої хвилі мобілізації, ймовірно, акції протесту можуть початися у великих російських містах.