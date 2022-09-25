У мережі з'являються повідомлення, що жителі Дагестану планують зірвати мобілізацію, пише 24 канал. Зокрема, протягом 25 вересня у Дагестані тривали мітинги, на яких вимагали зупинити мобілізацію.

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Партизани зробили попередження прибічникам мобілізації

На тлі мобілізації в Дагестані вирішили створити партизанський рух, який вже 26 вересня розпочне полювання на всіх, хто допомагає мобілізації.

Партизани попередили прибічників мобілізації, що їхнє майно та здоров'я більше не буде в безпеці. Партизани заявляють, що вже 26 вересня всі побачать їхній план.

Сьогодні початок вашого швидкого кінця Іншалла!,

– заявили партизани.

Що відбувається у Дагестані

У Дагестані спалахнули протести з вимогою зупинити часткову мобілізацію на Кавказі. У соцмережах жителі республіки закликають бунтувати проти путіна та його вбивчих законів.

Як повідомляли в розвідувальній спільноті Informnapal, Дагестан зберігає першість серед суб'єктів росії за кількістю поіменно встановлених військовослужбовців вихідців з Дагестану, які були ліквідовані в Україні.

Слід зазначити, що силовики намагалися розігнати людей на мітингах, вистріливши у повітря. Однак люди відмовилися розходитись навіть попри те, що ситуація загострювалася.

У Махачкалі, де також тривали протести, люди висловлювали обурення, що російська влада вирішила "утилізувати" їхніх дітей. У місцевих телеграм-каналах людей закликають не бути пасивними й перешкоджати затриманню інших. При цьому у мережі публікували кадри жорстоких затримань.

Як відомо, 21 вересня у росії оголосили про часткову мобілізацію і планують призвати 300 тисяч резервістів. Однак в опозиційних ЗМІ з'явилася інформація, що до лав збройних сил росії можуть призвати 1 – 1,2 мільйона людей.

При цьому вже 28 вересня росія готується закрити кордон для чоловіків, які підлягають мобілізації.

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