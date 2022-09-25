Офіцер 95 бригади Юрій Кочевенко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував звернення до росіян. Чоловік нагадав окупантам, що вони у будь-який момент можуть здатися, написавши відмову.

Читайте також 50 відтінків мобілізації в росії: як путін підписав своїх громадян на смерть – пояснення юриста

Пачка рапортів, написаних російськими солдатами

Воїн Збройних Сил Кочевенко вирішив записати у машині звернення до солдатів ворожої сторони. Хоча він розуміє, що його навряд окупанти почують, проте він хоче, щоб всі знали справжні причини оголошення путіним часткової мобілізації.



Юрій Кочевенко тримає в руках пачку рапортів російських солдатів / Скрин з відео з фейсбук-сторінки Кочевенка

За словами офіцера, путін оголосив мобілізацію, оскільки його "друга армія світу" відмовляється воювати. Він застеріг громадян росії йти у військкомати, бо потім їх у кращому разі чекає написання відмов виконувати накази путіна, а в гіршому – смерть.

Чому потрібна мобілізація. Ось одна з відповідей. Ці документи написані російськими солдатами власноруч. Їм, на відміну від багатьох їхніх товаришів, що лежать в українській землі, ще пощастило,

– заявив Кочевенко.

Також він зазначив, що в рапортах написано тільки те, що "можна написати в офіційних документах". Реальність для солдатів ворожої армії набагато гірша.

Рапорти росіян з відмовами воювати: дивіться фото з фейсбуку Юрія Кочевенка

Як самі російські солдати пояснюють відмову воювати

Кочевенко зачитав один з рапортів, у якому загарбник пояснює, чому відмовляється виконувати накази путіна. Солдат написав, що артилерією та авіацією українська армія ліквідовувала російські позиції, тому довелось шукати укриття в лісі, щоб не загинути.

Авіація, як ми пам'ятаємо, за словами клоуна Конашенкова (представника міністерства оборони росії – 24 канал), знищена у перші дні цієї так званої спецоперації. А, ні. Сім місяців потому вона б'є по російських солдатах,

– сказав офіцер 95 бригади.

Нагадаємо, в деокупованому Ізюмі знайшли десятки рапортів російських військових. У них солдати просили про відпустку від служби.

Варте уваги – чеченські жінки бунтують проти путіна: дивіться відео