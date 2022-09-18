Чимало рапортів датовані червнем та липнем. Однак багато подібних заяв з'явилися наприкінці серпня.

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Окупанти говорили про виснаження

10 рапортів окупантів знайшли у двоповерховому будинку в Ізюмі, в якому перебували росіяни. Командир зенітно-ракетного взводу з Московської області у рапорті просив звільнити його через моральне виснаження та відсутність відпусток. В інших документах окупанти писали про фізичне й моральне виснаження, погіршення стану здоров'я та відсутність необхідної медичної допомоги.

Також у рапортах окупанти скаржилися на те, що їм відмовляли у відпустках через сімейні обставини.

Крім того, серед документів була доповідь від 23 серпня, адресована на ім'я командира 2-ї мотострілецької дивізії з грифом "цілком таємно". У ній йшла мова про загибель 4 окупантів та поранення ще одного після артилерійських ударів ЗСУ.

Рапорти окупантів та інші знахідки з Ізюма / Фото 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади

Масові поховання – ще одна моторошна знахідка в Ізюмі

Після деокупації Ізюма у місті виявили 445 могил. На хрестах здебільшого замість імен були цифри. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов тоді повідомив, що у більшості з ексгумованих тіл виявлені ознаки насильницької смерті.

Одне з тіл, яке показав кореспондент "Радіо Свобода", було із зав'язаними руками. За словами військових, це може свідчити про вбивство полонених.

Серед похованих є цілі родини. Також серед поховань виявляють тіла з ознаками тортур. Наприклад, 18 вересня у могилі під номером 91 виявили тіло чоловіка зі звязаними руками та відрізаною мошонкою.

Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати Бучанську трагедію на Київщині.

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