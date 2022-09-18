Многие рапорты датированы июнем и июлем. Однако многие подобные заявления появились в конце августа.

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Оккупанты говорили об истощении

10 рапортов оккупантов нашли в двухэтажном доме в Изюме, в котором находились россияне. Командир зенитно-ракетного взвода из Московской области в рапорте просил уволить его из-за морального истощения и отсутствия отпусков. В других документах оккупанты писали о физическом и моральном истощении, ухудшении состояния здоровья и отсутствии необходимой медицинской помощи.

Также в рапортах оккупанты жаловались на то, что им отказывали в отпусках по семейным обстоятельствам.

Кроме того, среди документов был доклад от 23 августа, адресованный на имя командира 2-й мотострелковой дивизии с грифом "совершенно секретно". В нем шла речь о гибели 4 оккупантов и ранении еще одного после артиллерийских ударов ВСУ.

Рапорты оккупантов и другие находки из Изюма / Фото 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады

Массовые захоронения – еще одна жуткая находка в Изюме

После деоккупации Изюма в городе было обнаружено 445 могил. На крестах в основном вместо имен были цифры. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тогда сообщил, что у большинства из эксгумированных тел обнаружены признаки насильственной смерти.

Одно из тел, показанное корреспондентом "Радио Свобода", было с завязанными руками. По словам военных, это может свидетельствовать об убийстве пленников.

Среди погребенных есть целые семьи. Также среди захоронений обнаруживают тела с признаками пыток. К примеру, 18 сентября в могиле под номером 91 обнаружили тело мужчины со связанными руками и отрезанной мошонкой.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что количество погибших в Изюме может превышать Бучанскую трагедию в Киевской области.

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