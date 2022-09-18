Соответствующую информацию украинский лидер сообщил вечером во время обращения 18 сентября. Владимир Зеленский объяснил, что сейчас идет подготовка.

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Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать,
– рассказал Владимир Зеленский.

Речь идет о названиях уже освобожденных городов и тех, которые ждут своей очереди. Президент заверил, что вся Украина должна быть свободна.

"И в завершение, как и всегда, слова, которые звучат и будут звучать всегда. Звучат у нас, звучат у наших детей, звучат у внуков. Звучат в свободной Украине. Вечная слава всем нашим героям! Слава Украине!" – подытожил президент.

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