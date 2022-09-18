Соответствующую информацию украинский лидер сообщил вечером во время обращения 18 сентября. Владимир Зеленский объяснил, что сейчас идет подготовка.

Заметьте Донецк, Луганск, Ялта, эти слова будут звучать, – Зеленский традиционно обратился к украинцам

Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать,

– рассказал Владимир Зеленский.

Речь идет о названиях уже освобожденных городов и тех, которые ждут своей очереди. Президент заверил, что вся Украина должна быть свободна.

"И в завершение, как и всегда, слова, которые звучат и будут звучать всегда. Звучат у нас, звучат у наших детей, звучат у внуков. Звучат в свободной Украине. Вечная слава всем нашим героям! Слава Украине!" – подытожил президент.

Коротко о наступлении ВСУ

В американском Институте изучения войны сообщили, что Вооруженные Силы Украины освободили более 60 тысяч квадратных километров территории нашего государства. Там показали карту, как развивались события за 200 дней войны.

Владимир Зеленский 16 сентября официально подтвердил, что Вооруженные Силы Украины освободили от российских захватчиков почти всю территорию Харьковской области.

В американском Институте изучения войны сообщили, что российские оккупанты бессмысленно наступают в Донецкой области, вместо того чтобы укреплять оборону. Никаких успехов у россиян нет.

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