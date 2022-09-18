Зеленский рассказал, что на нем присутствовали министр внутренних дел, министр обороны, руководители разведок, министр инфраструктуры, министр иностранных дел, секретарь СНБО, глава ОП и другие люди, которые отвечают за важнейшие направления помощи защитникам.

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Именно так начинается каждый мой день. Часто с одних и тех же вопросов, часто – с похожих ответов. И всегда это время самых важных для Украины слов,

– признался президент.

Зеленский заявил, что слова Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковская область в целом – эти слова звучат сейчас повсюду. Президент подчеркнул, что слова Мариуполь, Мелитополь и Херсон – также звучат. В то же время они будут звучать еще чаще и громче, когда Украина их освободит.

Президент подчеркнул, что Донецк, Горловка и Луганск, Джанкой, Евпатория, Ялта также будут звучать обязательно. Украинский лидер отметил, что только украинские слова звучат на протяжении 207 дней.

Звучат благодаря:

ВСУ;

Силам специальных операций;

ГУР;

СБУ;

ТРО;

пограничникам;

всей системе МВД;

медицинским работникам;

транспортникам;

энергетикам;

бойцам информационного фронта;

педагогам;

дипломатам;

всем, кто выполняет свою работу так, что это укрепляет всех.

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Украинский лидер отметил: возможно, кому-то кажется, что после череды побед наступило определенное затишье. В то же время Зеленский подчеркнул: это подготовка к следующему ряду очень важных для нас всех слов. Они обязательно должны звучать.

Зеленский подчеркнул: вся Украина должна быть свободной.

"И в завершение, как и всегда, слова, которые звучат и будут звучать всегда. Звучат у нас, будут звучать у наших детей, будут звучать у внуков. Будут звучать в свободной Украине. Вечная слава всем нашим героям! Слава Украине", – заявил Зеленский.

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