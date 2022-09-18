Зеленський розповів, що на ньому були присутні міністр внутрішніх справ, міністр оборони, керівники розвідок, міністр інфраструктури, міністра закордонних справ, секретар РНБО, глава ОП та інші люди, які відповідають за найважливіші напрямки допомоги оборонцям.

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Саме так розпочинається кожен мій день. Часто – з одних і тих самих запитань, часто – зі схожих відповідей. І завжди це час найважливіших для України слів,

– зізнався президент.

Зеленський заявив, що слова Ізюм, Балаклія, Куп'янськ і Харківщина загалом звучать зараз усюди. Президент наголосив, що слова Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать. Водночас вони звучатимуть ще частіше й гучніше, коли Україна їх звільнить.

Президент наголосив, що Донецьк, Горлівка та Луганськ, Джанкой, Євпаторія, Ялта також звучатимуть обов'язково. Український лідер зауважив, що тільки українські слова звучать упродовж 207 днів,

Звучать завдяки:

ЗСУ;

Силам спеціальних операцій;

ГУР;

СБУ;

ТРО;

прикордонникам;

усій системі МВС;

медичним працівникам;

транспортникам;

енергетикам;

бійцям інформфронту;

освітянам;

дипломатам;

усім, хто виконує свою роботу так, що це посилює усіх.

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Український лідер зауважив: можливо, комусь здається, що після низки перемог настало певне затишшя. Водночас Зеленський наголосив: це підготовка до наступної низки дуже важливих для нас усіх слів. Вони обов'язково мають звучати.

Зеленський наголосив: вся Україна має бути вільною.

"І на завершення, як і завжди, слова, які звучать і звучатимуть завжди. Звучать у нас, звучатимуть у наших дітей, звучатимуть в онуків. Звучатимуть у вільній Україні. Вічна слава всім нашим героям! Слава Україні", – заявив Зеленський.

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