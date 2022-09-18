Відповідну інформацію український лідер повідомив ввечері під час звернення 18 вересня. Володимир Зеленський пояснив, що наразі відбувається підготовка.

Зауважте Донецьк, Луганськ, Ялта, ці слова звучатимуть, – Зеленський традиційно звернувся до українців

Зеленський прокоментував ситуацію на фронті

Можливо, зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступної низки. До наступної низки дуже важливих для нас усіх слів, які обовʼязково мають звучати,

– розповів Володимир Зеленський.

Мовиться про назви вже звільнених міст і тих, які чекають своєї черги. Президент запевнив, що вся Україна має бути вільною.

"І на завершення, як і завжди, слова, які звучать і звучатимуть завжди. Звучать у нас, звучатимуть у наших дітей, звучатимуть в онуків. Звучатимуть у вільній Україні. Вічна слава всім нашим героям! Слава Україні!" – підсумував президент.

Коротко про наступ ЗСУ

В американському Інституті вивчення війни повідомили, що Збройні Сили України звільнили понад 60 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави. Там показали карту, як розвивались події за 200 днів війни.

Володимир Зеленський 16 вересня офіційно підтвердив, що Збройні Сили України звільнили від російських загарбників майже всю територію Харківської області.

Натомість в американському Інституті вивчення війни повідомили, що російські окупанти безглуздо наступають на Донеччині, замість того щоб зміцнювати оборону. Жодних успіхів у росіян немає.

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