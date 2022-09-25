Офицер 95 бригады Юрий Кочевенко на своей странице в фейсбуке опубликовал обращение к россиянам. Мужчина напомнил оккупантам, что они в любой момент могут показаться, написав отказ.

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Пачка рапортов, написанных русскими солдатами

Воин Вооруженных Сил Кочевенко решил записать в машине обращение к солдатам вражеской стороны. Хотя он понимает, что его вряд ли оккупанты услышат, однако он хочет, чтобы все знали истинные причины объявления путиным частичной мобилизации.



Юрий Кочевенко держит в руках пачку рапортов российских солдат / Скрин с видео с фейсбук-страницы Кочевенко

По словам офицера, путин объявил мобилизацию, поскольку его "вторая армия мира" отказывается воевать. Он предостерег граждан россии идти в военкоматы, потому что потом их в лучшем случае ждет написание отказов выполнять приказы путина, а в худшем – смерть.

Почему нужна мобилизация. Вот один из ответов. Эти документы написаны русскими солдатами своими руками. Им, в отличие от многих их товарищей, лежащих в украинской земле, еще повезло,

– заявил Кочевенко.

Также он отметил, что в рапортах написано только то, что "можно написать в официальных документах". Реальность для солдат вражеской армии гораздо хуже.

Рапорты россиян с отказами воевать: смотрите фото с фейсбука Юрия Кочевенко

Как сами русские солдаты объясняют отказ воевать

Кочевенко зачитал один из рапортов, в котором захватчик объясняет, почему отказывается выполнять приказы путина. Солдат написал, что артиллерией и авиацией украинская армия ликвидировала российские позиции, поэтому пришлось искать укрытие в лесу, чтобы не погибнуть.

Авиация, как мы помним, по словам клоуна Конашенкова (представителя министерства обороны россии – 24 канал), уничтожена в первые дни этой так называемой спецоперации. Нет, нет. Семь месяцев спустя она бьет по русским солдатам,

– сказал офицер 95 бригады.

Напомним, в деоккупированном Изюме нашли десятки рапортов российских военных. В них солдаты просили об отпуске от службы.

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