Чи мобілізуватимуть строковиків, які щойно відслужили

Утім мобілізованих, яких наберуть зараз, потрібно буде певний час готувати. Натомість строковиків, які невдовзі мали б демобілізуватися, можна вважати підготованими до участі в бойових діях. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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Він пояснив, що точних даних щодо кількості цих строковиків немає. Але можна приблизно орієнтуватися, якщо подивитися, яку кількість людей росія призвала, і відняти відсоток тих, хто у ході служби вже підписав контракт з російською армією.

Жданов вважає, що, скоріш за все, росія залучатиме строковиків, які щойно відслужили, до війни в Україні, адже це справді підготовлені військовослужбовці, які пройшли строкову службу і є оперативним резервом першої черги.

Так, на його думку, є кілька варіантів розвитку подій:

їх можуть перевести в категорію мобілізованих,

запропонують строковикам підписати контракт,

указом президента продовжать їхній термін перебування у лавах збройних сил.

Військовий експерт зауважив, що для третього сценарію, тобто підписання відповідного указу путіним, потрібні підстави. Наприклад, введення особливого періоду, надзвичайного чи воєнного стану.

На мій погляд, навіть до ворожки не треба ходити, можна точно сказати – якщо вони зараз всіх строковиків, які мали демобілізуватися восени, переведуть в категорію мобілізованих, це буде величезний стрибок в плані протестних настроїв,

– переконаний Жданов.

Він вважає, що у такому випадку мітинги проти мобілізації, які зараз подекуди відбуваються в росії, набудуть зовсім іншого характеру.

Чи може росія мобілізувати 500 тисяч людей

За словами військового експерта, сьогодні стан міністерства оборони та економіки росії навряд чи "потягне" 500 тисяч мобілізованих. Але якщо припустити, що росіянам все ж вдасться набрати стільки людей, таке угруповання буде готове до бойового застосування не раніше, аніж через пів року. Це найменший термін, необхідний, аби підготувати та забезпечити стільки людей.

"Це з урахуванням того, що їх треба не просто навчити, одягнути та взути, їм потрібно ще й вручити техніку та озброєння. З цим величезна проблема на сьогодні", – наголосив Жданов.

Але до того часу, коли вони будуть готові, будемо готові й ми. І у нас перевага в тому, що нам надають сучасне західне озброєння,

– зауважив він.

Про російських мобілізованих сказати того ж не можна, адже навіть перша хвиля, яку наразі призивають, і яка буде чисельністю близько 100 тисяч осіб, отримає стару радянську зброю та техніку, а не сучасне модернізоване озброєння, яке було у тих військ, які заходили в Україну у лютому.

"Тому повірте, поки вони готуватимуться, ми також готуватимемося. Ми не будемо сидіти, склавши руки, і чекати. До того ж ми будемо воювати, і ситуація на фронті буде змінюватися, я думаю, що на нашу користь, тому що ми вже сьогодні володіємо стратегічною ініціативою на лінії фронту", – підсумував Жданов.

Жданов про можливості мобілізації в росії: дивіться відео

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