Але і це ще не все. Часткова мобілізація вплинула також на службу контрактників. Ба більше, вони не можуть ані у відпустку піти, ані отримати грошові компенсації.

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Мобілізація деморалізує ворога

На цьому зробили акцент у Генштабі ЗСУ. Там зауважили, що на тимчасово окупованих територіях ворог намагається обмежити права військовослужбовців. Мовиться про тих, хто підписав короткострокові контракти, щоб взяти участь у так званій "спецоперації".

Наприклад, бійці на Запорізькому напрямку дізналися, що термін контракту взагалі не має жодного значення. Тож вони перебуватимуть у зоні бойових дій доти, поки не накаже відійти командування.

Водночас часткова мобілізація вплинула і на матеріальне забезпечення. Її запровадження, вважають військові, стало причиною затримки відпусток і матеріальних компенсацій. А це вкрай негативно впливає на моральний дух окупантів.

Часткова мобілізація йде "за планом"

Владімір путін відверто збрехав своєму народові 21 вересня. Під час свого виступу він повідомив про часткову мобілізацію, зробивши акцент на резервістах. Утім, сам наказ, опублікований на сайті президента не має згадки про них.

Крім того, міністр оборони сєргєй шойгу розповів, що планують набрати усього 300 тисяч цих "резервістів". Але останніми днями ЗМІ озвучили іншу цифру. Мовиться про 1,2 мільйона бійців, яких хочуть відправити до війська. Існує припущення, що саме ця цифра приховується у сьомому пункті указу, який залишили засекреченим.

Оскільки потрібно набрати шалену кількість військових, то росіяни буквально нагрібають усіх, кого лише можуть. Мовиться і про студентів, і про чоловіків поважного віку. Повістки приходять і співробітникам заводів, і працівникам аеропортів. Але і це, вважають аналітики з Інституту з вивчення війни, може не допомогти росії впоратися з планом.

Тим часом тисячі росіян вирішили втекти від можливості відправитися на фронт. Декому вже вдалося вибратися за кордон, а дехто досі стоїть у чергах. Правда, не всі країни готові приймати окупантів. Наприклад, у Литві не хочуть переховувати у себе тих, хто упродовж 7 місяців повномасштабного вторгнення вдавав, що нічого не відбувалося.

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