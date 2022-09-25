Росія продовжує зазнавати в Україні колосальних втрат. Мобілізоване "гарматне м'ясо" кидають на вірну смерть, інформує 24 канал.

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У мережі опублікували відео, як мобілізовані російські танкісти отримують автомати, вкриті іржею.

Мобілізованим російським танкістам видали автомати, вкриті іржею: дивіться відео 18+ (обережно, лайка)

Тим часом мобілізація у росії триває повним ходом. В одному з сіл Кемеровської області чоловіків вже не залишилося: мобілізували усіх. Тим часом у Бурятії повістки приходять навіть покійникам.

Втрати ворога

Кількість ліквідованих російських окупантів зростає щодня. Станом на 24 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що лави "двохсотих" поповнили вже 56 300 російських військових. Також знищити вдалося:

танків – 2 262 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 807 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 1 361 (+6) одиниць,

РСЗВ – 327 (+1) одиниць,

засоби ППО – 170 одиниць,

літаків – 255 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 220 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),

крилаті ракети – 240,

кораблі та катери – 15 одиниць.

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