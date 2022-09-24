Загалом вдалося знищити вже щонайменше 56 300 російських військових. Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час активних бойових дій.

До теми Ракетний удар по Запоріжжю та шалені втрати ворога на Півдні: основне за 213 день війни

Свіжі втрати ворога

Станом на 24 вересня, крім 56 300 особового складу російські загарбники втратили:

танків – 2 262 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин – 4807 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 1361 (+6) одиниць,

РСЗВ – 327 (+1) одиниць,

засоби ППО – 170 одиниць,

літаків – 255 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 220 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),

крилаті ракети – 240,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) одиниць,

спеціальна техніка – 126 одиниць.

Вчора найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Детальніше про втрати окупантів цієї доби

Раніше у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони завдала по росіянах 25 ударів. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили й військової техніки окупантів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

При цьому підрозділи протиповітряної оборони знищили один гелікоптер, один літак та 8 БпЛА окупантів, а ракетні війська та артилерія уразили: