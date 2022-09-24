Російські військові продовжують намагатися захопити Донеччину. При цьому вони обстрілюють мирні міста та позиції ЗСУ по всій лінії розмежування, але наші оборонці мужньо тримають оборону.

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Ворог атакував у 10 населених пунктах

За минулу добу, 24 вересня, підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів: Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.

Втрати ворога знову значні

Вочевидь, сьогоднішні цифри втрат ворога від Генштабу знову будуть великими. Адже авіація Сил оборони завдала 25 ударів по ворогу. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили й військової техніки окупантів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

При цьому підрозділи протиповітряної оборони знищили один гелікоптер, один літак та 8 БпЛА окупантів, а ракетні війська та артилерія уразили 6 пунктів управління, понад 20 районів зосередження живої сили та техніки росіян, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами.

Втрати живої сили та техніки наразі уточнюють.

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