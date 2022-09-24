В общей сложности удалось уничтожить уже не менее 56 300 российских военных. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты в ходе активных боевых действий.

Свежие потери врага

По состоянию на 24 сентября, кроме 56 300 личного состава, российские захватчики потеряли:

  • танков – 2 262 (+8) единиц,
  • боевых бронированных машин – 4807 (+11) единиц,
  • артиллерийских систем – 1361 (+6) единиц,
  • РСЗО – 327 (+1) единиц,
  • средства ПВО – 170 единиц,
  • самолетов – 255 (+1) единиц,
  • вертолетов – 220 (+1) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6),
  • крылатых ракет – 240,
  • кораблей и катеров – 15 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3681 (+22) единиц,
  • специальная техника – 126 единиц.

Вчера наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Подробнее о потерях оккупантов этих суток

Ранее в Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны нанесла по россиянам 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

При этом подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и 8 БпЛА оккупантов, а ракетные войска и артиллерия поразили:

  • 6 пунктов управления,
  • более 20 районов сосредоточения живой силы и техники россиян,
  • 3 позиции противовоздушной обороны,
  • 4 склада с боеприпасами.