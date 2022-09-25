Українські військові продовжують завдавати ворогу втрат. В ОК "Південь" розповіли, що українська авіація відпрацювала 5 ударів по двох ворожих системах ППО у Херсонському та Каховському районах, а також – по 3 районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

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Окрім того, в ОК "Південь" поділилися, що ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань.

Зокрема, посилили вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи. Послабили ворожу армію на три пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту. Уразили місце розташування росгвардії у Херсоні,

– мовиться у повідомленні.

Втрати ворога

Упродовж доби вдалося знищити:

57 окупантів;

30 одиниць техніки (зокрема, 2 гаубиці, самохідну артилерійську установку "Гвоздика", "Град").

Також вдалося ліквідувати:

2 безпілотники типу "Орлан-10";

дрон-камікадзе "Шахід-136".

А ще герої ЗСУ знищили 3 склади з російськими боєприпасами.

Українців просять бути обережними

В ОК "Південь" заявили, що у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває 3 надводних і 1 підводний носії високоточної зброї. Сумарний залп – 28 крилатих ракет "Калібр". Загроза ударів по території України залишається.

Людей просять оперативно реагувати на повітряну тривогу.

Загальні втрати ворога

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 24 вересня вдалося ліквідувати 56 300 російських військових. Окрім того, знищили:

танків – 2 262 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 807 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 1 361 (+6) одиниць,

РСЗВ – 327 (+1) одиниць,

засоби ППО – 170 одиниць,

літаків – 255 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 220 (+1) одиниць.

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