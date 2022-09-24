Так, окупанти ходять по квартирах з автоматами, змушуючи людей поставити потрібну галочку. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Що відомо про поквартирний обхід

Молчанов відзначив, що окупанти ходять з пачками бюлетенів та різними зошитами. Є будинки, де голови чи начальники жеків зрадили й здали списки громадян. В інших випадках – просто записують дані тих, кого змогли достукатися, застали вдома, примусити відчинити.

Дають бюлетені, на очах у "членів комісії", які ходять у супроводі двох озброєних російських солдатів. Або стукають і йдуть, якщо у них немає часу. Або продовжують гупати, поки не відкриють,

– підкреслив активіст.

Від людей, які таки вийшли, наполегливо вимагають поставити галочку за проголошення незалежності херсонської республіки та приєднання її до росії. Якщо людина зробила інший вибір – вона потрапляє у спеціальний список.

"Важко сказати, якими будуть наслідки. Погрожують, що наслідки будуть страшними", – сказав Молчанов.

Інколи двері окупантам відчинять нетверезі люди. Так, один мешканець не поставив галочку ніде, а сказав, що він – за Америку.

Залучено 10 тисяч росгвардійців

За словами Молчанова, окупанти залучили більше ніж 10 тисяч росгвардійців для охорони "референдуму". "Це дуже багато. На жаль, у них є зараз ресурс, особливо на Лівому березі, щоб відволікатися на всі ці охоронні заходи", – сказав він. Очевидно, проблем з людьми навіть до мобілізації у росіян немає, хоча вони й намагаються вдати інше.

Цей поквартирний обхід з автоматами – це трагічна річ. Навіть якщо людина не винна, її примусили голосувати за росію – це своєрідне ламання особистостей,

– наголосив Молчанов.

Чимало людей будуть переконані, що тепер підлягатиме кримінальній відповідальності за сепаратистську діяльність. Відповідна стаття є. Чи зможе людина потім довести факт примусу – незрозуміло.

"Я більше ніж переконаний, що більшість цих записів та даних нікуди не піде. Це все від руки написане, на паперових носіях. Перетворити усе це в якийсь єдиний реєстр громадян буде дуже важко", – зазначив активіст з Херсона.

Перші результати

Очільниця виборчої комісії Херсонської області маріна захарова заявила про перші результати "референдуму". За її словами, явка виборців склала 15,31%. Окупаційна влада заявляє, що на Херсонщині проживає 750 тисяч виборців. Однак ця цифра, звичайно, не відповідає дійсності. За підрахунками міністерства реінтеграції на території області залишається менше ніж 500 тисяч осіб, в тому числі й дітей.

У своїй звітності росіяни вже "намалювали" 150 тисяч херсонців, які проголосували. Це технічно неможливо. Пересувні комісії на прибудинкових територіях не мають жодного напливу людей, стаціонарні дільниці будуть відкриті лише на останній день,

– наголосив Молчанов.

Усе, що ми бачимо на відео, до прикладу, черга біля херсонського драмтеатру з російськими прапорцями – це акторські постановки. "Там взагалі немає дільниці, до речі", – додав активіст.

Збирати голоси могли лише мобільні групи, які ходять по домівках. Якби їм справді відчиняли двері, і вони не витрачали час на стукання, вони могли зібрати щонайбільше 50 тисяч голосів.

Це свідчить про те, що вони малюють усе, що захочуть. І зрештою вони намалюють 90%, які проголосували за росію. Така цифра здаватиметься їм переконливою, щоб далі робити політичні кроки,

– зауважив Молчанов.

Чи приєднуватимуть квазіреспубліку до росії

Перший крок – сальдо стане царем нової незалежної держави, адже без нього окупанти не впораються. Звісно, згодом усіх колаборантів росіяни ліквідують.

На думку Молчанова, окупанти не обов'язково швидко приєднуватимуть цю територію до складу росії. Можливо, набагато краще керувати новоутвореною квазідержавою, мобілізовуючи усіх, кого завгодно.

"Референдуми" на окупованих територіях: коротко

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