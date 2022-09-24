Таку думку 24 каналу висловив блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський. За його словами, українці на окупованих територіях не підтримують псевдореферендуми.

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Росіяни проводили "етнічні чистки" на Донбасі

Казанський зауважив, що виключенням можна вважати хіба що Донбас.

На окупованому Донбасі росіяни роками проводили етнічні чистки. Фактично звідти змусили виїхати людей, які себе вважали українцями. Після таких чисток місцеві й справді можуть бути не проти приєднатися до росії,

– пояснив журналіст.

Втім, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей більшість населення налаштоване проти російських загарбників.

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"Кілька місяців тому люди виходили з українськими прапорами і чинили опір окупантам. Ніхто не виходив зустрічати їх з квітами так, як ті на це сподівалися", – зазначив журналіст.

Як росіяни ставляться до псевдореферендумів

Російське телебачення показує зовсім протилежну картинку. Однак, за словами Казанського, у вигадані результати так званих референдумів повірять хіба що зазомбовані пропагандою жителі росії.

Проте більшість росіян не вірить у те, що українці хочуть в росію. Навіть пропагандисти знають реальну ситуацію,

– зазначив Казанський.

"Логіка гітлера і третього рейху"

Хоч жителі країни-агресорки й усвідомлюють, що українці проти їхніх дій, але дивляться на ситуацію нібито з "позиції сили".

Це схоже на логіку гітлера і третього рейху. Нацисти теж особливо не переймалися тим, що думають поляки та чехи. Вони прямо казали, що території цих країн входять до інтересів Німеччини. А всі "неповноцінні", на їхню думку, народи мають просто померти,

– сказав Казанський.

Він припустив, що росіяни демонструють таку ж лінію поведінки щодо українців.

"Російським імперцям байдуже, як люди ставляться до них, що думає українське населення. Вони мріють наших людей знищити фізично", – наголосив журналіст.

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