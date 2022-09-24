Наші розвідники повідомили, що окупанти готують організаційні заходи. Також намагаються створити хоча б видимість легітимності оголошених "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

До теми Маріупольці провели в Києві акцію проти псевдореферендуму: фоторепортаж 24 каналу

"Референдум" у Маріуполі

У місті планують проводити цей злочин через так звані "комісії", до складу яких входитимуть місцеві колаборанти, представники окупаційних адміністрацій і військові росії. Вони будуть ходити по помешканнях, згідно зі складеними списками бажаючих отримати "гуманітарну допомогу". Місцевих мешканців переконують, що "назад дороги немає" і всім, хто брав "гуманітарку", доведеться голосувати. Такі дії є просто вершиною цинізму. Адже в цілком розбомбленому місті без комунікацій люди могли брати її, щоб хоч якось вижити.

Також у Маріуполі "штаб підготовки до референдуму" розгорнули в одному з торговельних центрів. Його роботу повністю координують представники партії "єдина росія".

Псевдореферендуми "ховають" від ЗСУ

Наші розвідники повідомили, що аби уникнути ураження артилерією українських Сил оборони, всі центри підготовки до псевдореферендуму на окупованих територіях розмістили в приміщеннях з великим зосередженням цивільного населення. Адже ворог знає, що ЗСУ ніколи не вдарять по людях, тому використовує їх як живий щит.

Для ідеолого-пропагандистської обробки населення окупанти організовують низку заходів "військово-патріотичного виховання". Головна цільова аудиторія – місцева молодь, яка в більшості не виявляє інтересу до російської ідеології.

Молодь на Херсонщині ігнорує росіян

Є інформація, що в місті Гола Пристань Скадовського району Херсонщини пройшов "молодіжний форум". Його лозунг був – "ми разом із росією". Для участі в ньому залучили учнів середніх та старших класів.

Також в Маріуполі планує відкрити своє відділення всеросійська громадська організація ветеранів "бойове братство". ГО "ветерани десантно-штурмових підрозділів республіки башкортостан" звернулась до гауляйтера міста костянтина іващенка. Просять виділити приміщення для військово-патріотичного клубу "юний десантник – ратник" та дитячої навчально-тренувальної бази.

Як ще росіяни змушують українців до "референдумів"

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповідав про другий день проведення псевдореферендумів. За його словами, людей змушують йти на дільниці "по другому колу". На думку Соболевського, на Херсонщині другий день відбувається дія "театру абсурду", бо місцеві йти відмовляються.

А за словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, псевдореферендум у регіоні більше нагадує соцопитування, але під дулами автоматів. Члени "виборчої комісії" пропонують дотримуватися процедури таємного голосування. А робити це можна, наприклад, прикриваючись картонкою. Такий сюр, що на голову не налазить.

Що відомо про перший день псевдореферендумів: дивіться відео