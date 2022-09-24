Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський прокоментував другий день проведення псевдореферендумів. За його словами, людей змушують йти на дільниці "по другому колу".

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Псевдореферендуми – театр абсурду

На думку Соболевського, на Херсонщині другий день відбувається дія "театру абсурду". Через те що місцеві жителі відмовляються йти на "голосування", озброєні солдати разом з представниками окупаційної влади всіма можливими способами намагаються підвищити явку.

Порожні виборчі дільниці залишаються порожніми. "Виборчі комісії" у супроводі озброєних солдатів кочують по області та продовжують полювати на виборців, які всіма способами намагаються уникнути з ними зустрічі,

– написав заступник голови Херсонської облради.

Окупанти змушують людей по другому колу заповнювати бюлетені та "голосувати".

Окрім того, практикується так зване "сімейне голосування". Тобто людей змушують "поставити галочку" не тільки за себе, а й за своїх родичів.

Якщо коротко – відбувається цілковита дичина! З іншого боку від руского міра нічого іншого очікувати й не варто,

– констатував Соболевський.

Як українці виступають проти псевдореферендумів

Переселенці з Маріуполя провели в Києві акцію проти незаконних "референдумів", зокрема у своєму рідному місті. Про це повідомляє 24 канал у своєму ексклюзивному фоторепортажі з місця події.

Жителі Маріуполя зібралися для того, аби наголосити, що їхнє місто – це Україна, "так було, є і буде".

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки заявили, що знають, які результати "референдумів" оголосить росія. На Заході ніхто не сумнівається у тому, що країна-терористка сфальсифікує результати так званих "демократичних голосувань". У деяких регіонах уже навіть "встановили необхідні показники" – вони на рівні 75 відсотків.

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