Ба більше, росіяни навіть не намагаються створити бодай імітацію демократичного процесу. Про це 24 каналу сказав блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський.
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Вони ("референдуми" – 24 канал) не варті навіть того, щоб їх обговорювати, тому що це, по факту, анексія. Немає жодних спроб обставити усе це так, як реальне волевиявлення та голосування,
– переконаний журналіст.
За його словами, у 2014 році під час анексії Криму росіяни старалися робити хоча б картинку. Зараз цього немає.
"Усе це виглядає як фарс. Ходять якісь люди по дворах, у гучномовець кажуть, щоб усі виходили і голосували. Ходять автоматники, які слідкують за тим, хто куди ставить свої "галочки", щоб правильно голосували. Ніхто нічого не рахує, немає жодних списків", – запевнив Казанський.
Так, загарбники просто хочуть оголосити цю територію частиною росії. Усі розуміють, що цей процес не має нічого спільного з легітимністю.
Ми можемо побачити, як путінський режим деградував. У Криму вони реально намагалися видати це все за "референдум", навіть якихось спостерігачів запрошували. Усе це виглядало, ніби вони імітували демократичні процедури. Зараз вони навіть не заморочуються,
– наголосив політичний оглядач.
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За 8 років, наголосив Казанський, там мне проводилося жодного соціологічного опитування, яке могло б надати такі цифри, яким можна було б довіряти. Ба більше, окупаційний режим створив такі умови, що людина не буде незнайомим особами відверто розповідати про свої настрої.
Визнати у Донецьку, що ти хочеш повернутися в Україну – це фактично підписати собі вирок. Жодних свідчень, жодних цифр про реальні настрої людей там у нас немає,
– підсумував він.
"Референдуми" на окупованих територіях: коротко
- Українська влада попереджала росію про наслідки їхніх намірів щодо проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях. Попри це, окупанти таки проводять фейкові голосування на Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині..
- За словами голови Луганської ОВА, на справжнє волевиявлення цей цирк мало схожий. "Референдум" на Луганщині більше нагадує соцопитування, але під дулами автоматів.
- На Херсонщині росіяни також влаштували театр абсурду. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що явка на жалюгідний "референдум" окупантів не те, що низька, а практично відсутня.
- Українська влада закликає людей не брати участі у незаконному "голосуванні". Людям радять виїхати за межі тимчасово окупованої території. Однак ухилятися від участі в псевдореферендумі потрібно обережно, не наражаючи себе на небезпеку насильства чи потрапляння в "чорні списки" російських карателів.
- США запевнили, що ніколи не визнають анексію українських територій. У відповідь на псевдореферендуми, які намагається провести кремль, там готують додаткові санкції проти росії.
До теми – якою буде доля так званих "референдумів": дивіться відео