Ба більше, росіяни навіть не намагаються створити бодай імітацію демократичного процесу. Про це 24 каналу сказав блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський.

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Вони ("референдуми" – 24 канал) не варті навіть того, щоб їх обговорювати, тому що це, по факту, анексія. Немає жодних спроб обставити усе це так, як реальне волевиявлення та голосування,

– переконаний журналіст.

За його словами, у 2014 році під час анексії Криму росіяни старалися робити хоча б картинку. Зараз цього немає.

"Усе це виглядає як фарс. Ходять якісь люди по дворах, у гучномовець кажуть, щоб усі виходили і голосували. Ходять автоматники, які слідкують за тим, хто куди ставить свої "галочки", щоб правильно голосували. Ніхто нічого не рахує, немає жодних списків", – запевнив Казанський.

Так, загарбники просто хочуть оголосити цю територію частиною росії. Усі розуміють, що цей процес не має нічого спільного з легітимністю.

Ми можемо побачити, як путінський режим деградував. У Криму вони реально намагалися видати це все за "референдум", навіть якихось спостерігачів запрошували. Усе це виглядало, ніби вони імітували демократичні процедури. Зараз вони навіть не заморочуються,

– наголосив політичний оглядач.

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За 8 років, наголосив Казанський, там мне проводилося жодного соціологічного опитування, яке могло б надати такі цифри, яким можна було б довіряти. Ба більше, окупаційний режим створив такі умови, що людина не буде незнайомим особами відверто розповідати про свої настрої.

Визнати у Донецьку, що ти хочеш повернутися в Україну – це фактично підписати собі вирок. Жодних свідчень, жодних цифр про реальні настрої людей там у нас немає,

– підсумував він.

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