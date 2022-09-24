Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский прокомментировал второй день проведения псевдореферендумов. По его словам, людей заставляют идти на участки "по второму кругу" .

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Псевдореферендумы – театр абсурда

По мнению Соболевского, в Херсонской области второй день происходит действие "театра абсурда" . Так как местные жители отказываются идти на "голосование", вооруженные солдаты вместе с представителями оккупационных властей всеми возможными способами пытаются повысить явку.

Пустые избирательные участки остаются пустыми. "Избирательные комиссии" в сопровождении вооруженных солдат кочуют по области и продолжают охотиться на избирателей, всеми способами пытающихся избежать с ними встречи,

– написал заместитель председателя Херсонского облсовета.

оккупанты заставляют людей по второму кругу заполнять бюллетени и "голосовать".

Кроме того, практикуется так называемое "семейное голосование" . То есть людей заставляют "поставить галочку" не только за себя, но и за своих родственников.

Если коротко – происходит полная дичь! С другой стороны от русского мира ничего другого ожидать и не стоит,

– констатировал Соболевский.

Как украинцы выступают против псевдореферендумов

Переселенцы из Мариуполя провели в Киеве акцию против незаконных "референдумов", в частности, в своем родном городе. Об этом сообщает 24 канал в своем эксклюзивном фоторепортаже с места события.

Жители Мариуполя собрались для того, чтобы подчеркнуть, что их город – это Украина, "так было, есть и будет".

Напомним, в Соединенных Штатах Америки заявили, что знают, какие результаты "референдумов" объявит россия. На Западе никто не сомневается, что страна-террорист сфальсифицирует результаты так называемых "демократических голосований". В некоторых регионах уже даже "установили необходимые показатели" – они на уровне 75 процентов.

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