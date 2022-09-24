Люди собрались, чтобы напомнить, что Мариуполь – это Украина

Одна из таких акций состоялась в Киеве. Об этом с места мероприятия сообщают журналисты 24 канала.

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Жители Мариуполя, которых российская армия вынудила покинуть родные дома, собрались с баннерами и украинской символикой. На акцию пришли люди всех возрастов. Были маленькие дети, подростки, люди пожилого возраста. Некоторые даже прихватили домашних любимцев, которые также стали жертвами российской агрессии.



На акцию пришли переселенцы / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Люди выступили против псевдореферендума в Мариуполе / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мариупольцы собрались возле центров "ЯМариуполь" также в Днепре, Львове, Виннице, Ивано-Франковске, Одессе, Черкассах, Тернополе, Хмельницком, Кропивницком и Калуше.



На акцию мариупольцы привели домашних питомцев / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В Мариупольском городском совете отметили, что большинство населения, а это почти 200 тысяч человек, выехали на свободную территорию Украины. Однако в оккупированном городе до сих пор остаются украинцы, ставшие заложниками российских оккупантов. Они ждут деоккупацию, но на акции протеста выйти не могут из-за смертельной опасности.

Поэтому мариупольцы выходят, чтобы поддержать мариупольское сопротивление и громко сказать: "Мариуполь – это Украина! Так было, есть и будет!",

– отметили в мэрии.



Переселенцы взяли с собой баннеры / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Акция мариупольцев в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Подростки против незаконного референдума в родном городе / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Что известно о так называемом "референдуме" в Мариуполе

23 сентября в Мариуполе каждый год отмечают День города. Однако в этом году город Марии превратился в руины из-за россии. Оккупанты весь день ходили по улицам Мариуполя, чтобы заставить людей "проголосовать в референдуме" так, как им это нужно.

Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал, что россияне даже наведывались домой к местным жителям. При этом в руках у них было оружие. На фото с места происшествия видно, что бланки люди подписывают практически "на колене".

В Киеве прошла акция Мариуполь – это Украина / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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