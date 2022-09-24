Люди зібралися, щоб нагадати, що Маріуполь – це Україна

Одна з таких акції відбулася у Києві. Про це з місця події повідомляють журналісти 24 каналу.

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Мешканці Маріуполя, яких російська армія змусила покинути рідні домівки, зібралися з банерами та українською символікою. На акцію прийшли люди різного віку. Були малі діти, підлітки, люди літнього віку. Дехто навіть прихопив домашніх улюбленців, які також стали жертвами російської агресії.



На акцію прийшли переселенці / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Люди виступили проти псевдореферендуму у Маріуполі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Маріупольці зібралися біля центрів "ЯМаріуполь" також у Дніпрі, Львові, Вінниці, Івано-Франківську, Одесі, Черкасах, Тернополі, Хмельницькому, Кропивницькому та Калуші.



На акцію маріупольці привели домашніх улюбленців / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У Маріупольській міській раді зазначили, що більшість населення, а це майже 200 тисяч людей, виїхали на вільну територію України. Однак в окупованому місті досі залишаються українці, які стали заручниками російських окупантів. Вони чекають на деокупацію, але на акції протесту вийти не можуть через смертельну небезпеку.

Тому маріупольці виходять аби підтримати маріупольський спротив та голосно сказати: "Маріуполь – це Україна! Так було, є та буде!",

– наголосили в мерії.



Переселенці взяли з собою банери / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Акція маріупольців у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Підлітки проти незаконного референдуму у рідному місті / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Що відомо про так званий "референдум" у Маріуполі

23 вересня у Маріуполі щороку відзначають День міста. Однак цього року місто Марії перетворилося на руїни через Росію. Окупанти весь день ходили вулицями Маріуполя, аби змусити людей "проголосувати у референдумі" так, як їм цього треба.

Радник міського голови Петро Андрющенко розповів, що росіяни навіть навідувалися додому до місцевих мешканців. При цьому у руках вони мали зброю. На фото з місця події видно, що бланки люди підписують практично "на коліні".

У Києві відбулася акція Маріуполь – це Україна / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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