За даними Маріупольської міської ради, трагедія трапилась ввечері 23 вересня. Попередньо відомо, що поранились діти.
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У Маріуполі поранились діти
Пожежа в школі №45 через детонацію снаряду. Це трапилося, коли туди полізли діти. Діти поранені, їх стан не відомий,
– повідомили у міській раді.
Там також пригадали, що росія продовжує вбивати наших дітей.
"Така "якість" розмінування, бо їм байдуже на безпеку маріупольців. Вони не вважають їх за людей", – пояснила наша влада поведінку окупантів.
У Маріуполі здетонував боєприпас у школі, поранились діти / Фото Маріупольської міськради
Окупанти вивозять дітей з Маріуполя та роздають російським сім'ям
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що тільки в Маріуполі окупанти викрали щонайменше 500 неповнолітніх українців. За даними окупантів, мовиться про 1300 дітей. Відомо, що:
- вивозять дітей з усієї Донеччини;
- вони різного віку – від немовлят до підлітків;
- їх за пришвидшеною процедурою розкидають по російських сім'ях.
Дуже важко зрозуміти, як ми будемо шукати наших дітей, особливо діток до 5 років. Адже вони через вік і стреси можуть швидко забути своє прізвище, імена батьків,
– сказав радник мера Маріуполя.
Окрім того, дітям ще на тимчасово окупованій Донеччині дають російське громадянство.
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