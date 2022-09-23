За даними Маріупольської міської ради, трагедія трапилась ввечері 23 вересня. Попередньо відомо, що поранились діти.

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У Маріуполі поранились діти

Пожежа в школі №45 через детонацію снаряду. Це трапилося, коли туди полізли діти. Діти поранені, їх стан не відомий,

– повідомили у міській раді.

Там також пригадали, що росія продовжує вбивати наших дітей.

"Така "якість" розмінування, бо їм байдуже на безпеку маріупольців. Вони не вважають їх за людей", – пояснила наша влада поведінку окупантів.



У Маріуполі здетонував боєприпас у школі, поранились діти / Фото Маріупольської міськради

Окупанти вивозять дітей з Маріуполя та роздають російським сім'ям

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що тільки в Маріуполі окупанти викрали щонайменше 500 неповнолітніх українців. За даними окупантів, мовиться про 1300 дітей. Відомо, що:

вивозять дітей з усієї Донеччини;

вони різного віку – від немовлят до підлітків;

їх за пришвидшеною процедурою розкидають по російських сім'ях.

Дуже важко зрозуміти, як ми будемо шукати наших дітей, особливо діток до 5 років. Адже вони через вік і стреси можуть швидко забути своє прізвище, імена батьків,

– сказав радник мера Маріуполя.

Окрім того, дітям ще на тимчасово окупованій Донеччині дають російське громадянство.

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