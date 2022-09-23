Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Нагадаємо, що коли псевдореферендуми планували на 11 вересня, президент Володимир Зеленський попередив путіна, що тоді з росією точно не буде ніяких переговорів. Тож, кремль відмовився від цієї ідеї.

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За словами Шейтельмана, путін відмовився від референдумів 11 вересня з іншої причини – вони стали безглуздими для росії.

Кремль цими референдумами погрожував Україні та Заходу. Путін казав, що якщо не піти з ним на переговори, то ми проведемо референдуми тощо. Але росія отримала відсіч від Британії та США. До того ж, наші війська почали звільняти території,

– наголосив він.

Політтехнолог зазначив, що росіяни розраховували до 11 вересня захопити Донецьку область, але вийшло так, що ці псевдореферендуми стали програшем для росії.

Чому путін вирішив таки провести псевдореферендуми

Проте 21 вересня путін зовсім неочікувано для всього світу оголосив про проведення псевдореферендумів. І, як сказав Шейтельман, це було не політичне рішення, з ним відмовилися "грати" Захід, Україна та навіть Схід на саміті ШОС.

На його думку, путін зрозумів, що з росією ніхто не веде переговорів, а Ердоган на саміті ШОС постійно принижував його.

Шейтельман зазначив, що були й інші важливі фактори:

повна поразка на саміті ШОС,

в путіна з'явилися конкуренти.

Він став не єдиним президентом росії. З'явилися нові неочікувані конкуренти – зокрема, його "кухар" прігожин, який проводив мобілізацію зеків, другий конкурент – кадиров, який також оголосив мобілізацію. А путін ніяк не наважувався на мобілізацію,

– пояснив Шейтельман.

Політтехнолог каже, що це було питання гордості для путіна. Тому він прокинувся зранку і сказав, що буде і мобілізація, і "референдуми", і погрози ядерною зброєю.

"Ці три кроки, які він зробив у своєму зверненню, можна було розтаягнути у часі, але путін оголосив все зразу, бо "він – президент у росії". Тобто це було військове рішення, а не політичне", – сказав він..

Політтехнолог наголосив, що це помітив навіть Макрон, який сказав, що "у вчинках путіна більше немає логіки".

"Цей останній вчинок путіна має показати, що ми маємо справу з деградуючою особистістю, в нього є проблеми з головою, і це вже створює небезпеку для планети", – підсумував Шейтельман.

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