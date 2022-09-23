Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Напомним, что когда псевдореферендумы планировали на 11 сентября, президент Владимир Зеленский предупредил путина, что тогда с россией точно не будет никаких переговоров. Поэтому, кремль отказался от этой идеи.

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По словам Шейтельмана, путин отказался от референдумов 11 сентября по другой причине – они стали бессмысленными для россии.

Кремль этими референдумами угрожал Украине и Западу. Путин говорил, что если не пойти с ним на переговоры, то мы проведем референдумы. Но россия получила отпор от Британии и США. К тому же, наши войска начали освобождать территории,

– подчеркнул он.

Политтехнолог отметил, что россияне рассчитывали до 11 сентября захватить Донецкую область, но получилось так, что эти псевдореферендумы стали проигрышем для россии.

Почему путин решил таки провести псевдореферендумы

Однако 21 сентября путин совершенно неожиданно для всего мира объявил о проведении псевдореферендумов. И, как сказал Шейтельман, это было не политическое решение, с ним отказались "играть" Запад, Украина и даже Восток на саммите ШОС.

По его мнению, путин понял, что с россией никто не ведет переговоры, а Эрдоган на саммите ШОС постоянно унижал его.

Шейтельман отметил, что были и другие важные факторы:

полное поражение на саммите ШОС,

у путина появились конкуренты.

Он стал не единственным президентом россии. Появились новые неожиданные конкуренты – в частности, его "повар" пригожин, проводивший мобилизацию зэков, второй конкурент – кадыров, также объявивший мобилизацию. А путин никак не решался на мобилизацию,

– объяснил Шейтельман.

Политтехнолог говорит, что это был вопрос гордости для путина. Поэтому он проснулся с утра и сказал, что будет и мобилизация, и "референдумы", и угрозы ядерным оружием.

"Эти три шага, которые он сделал в своем обращении, можно было растянуть во времени, но путин объявил все сразу, потому что "он – президент в россии". То есть это было военное решение, а не политическое", – сказал он.

Политтехнолог подчеркнул, что это заметил даже Макрон, сказавший, что "в поступках путина больше нет логики".

"Этот последний поступок путина должен показать, что мы имеем дело с деградирующей личностью, у него есть проблемы с головой, и это уже создает опасность для планеты", – подытожил Шейтельман.

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Псевдореферендум на оккупированных территориях: коротко