Такое мнение 24 каналу высказал блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский. По его словам, украинцы на оккупированных территориях не поддерживают псевдореферендумы.

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Россияне проводили "этнические чистки" на Донбассе

Казанский заметил, что исключением можно считать разве что Донбасс.

На оккупированном Донбассе россияне годами проводили этнические чистки. Фактически оттуда заставили уехать людей, считавших себя украинцами. После таких чисток местные действительно могут быть не против присоединиться к россии,

– объяснил журналист.

Впрочем, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей большинство населения настроены против российских захватчиков.

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"Несколько месяцев назад люди выходили с украинскими флагами и сопротивлялись оккупантам. Никто не выходил встречать их с цветами так, как те на это надеялись", – отметил журналист.

Как россияне относятся к псевдореферендумам

Российское телевидение показывает совершенно противоположную картинку. Однако, по словам Казанского, в вымышленные результаты так называемых референдумов поверят разве что зомбированные пропагандой жители россии.

Однако большинство россиян не верят в то, что украинцы хотят в россию. Даже пропагандисты знают реальную ситуацию,

– отметил Казанский.

"Логика гитлера и третьего рейха"

Хотя жители страны-агрессора и осознают, что украинцы против их действий, но смотрят на ситуацию якобы с "позиции силы".

Это похоже на логику гитлера и третьего рейха. Нацисты тоже особо не волновались тем, что думают поляки и чехи. Они прямо говорили, что территории этих стран входят в интересы Германии. А все "неполноценные", по их мнению, народы должны просто умереть,

– сказал Казанский.

Он предположил, что россияне демонстрируют такую же линию поведения по отношению к украинцам.

"Российским имперцам безразлично, как люди относятся к ним, что думает украинское население. Они мечтают наших людей уничтожить физически", – подчеркнул журналист.

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