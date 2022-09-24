Оккупанты ходят по квартирам с автоматами, заставляя людей поставить нужную галочку. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Что известно про поквартирный обход

Молчанов отметил, что оккупанты ходят с пачками бюллетеней и разными тетрадями. Есть дома, где председатели или начальники ЖЭКов предали и сдали списки граждан. В других случаях просто записывают данные тех, кого смогли достучаться, застали дома, заставить открыть.

Дают бюллетени, на виду у "членов комиссии", которые ходят в сопровождении двух вооруженных русских солдат. Или стучат и уходят, если у них нет времени. Или продолжают стучать, пока не откроют,

– подчеркнул активист.

От вышедших людей настойчиво требуют поставить галочку за провозглашение независимости херсонской республики и присоединение ее к россии. Если человек сделал другой выбор – он попадает в специальный список.

"Трудно сказать, какими будут последствия. Угрожают, что последствия будут страшными", – сказал Молчанов.

Иногда дверь оккупантам открывают нетрезвые люди. Так один житель не поставил галочку нигде, а сказал, что он – за Америку.

Привлечены 10 тысяч росгвардейцев

По словам Молчанова, оккупанты привлекли более 10 тысяч росгвардейцев для охраны "референдума". "Это очень много. К сожалению, у них сейчас ресурс, особенно на Левом берегу, чтобы отвлекаться на все эти охранные мероприятия", — сказал он. Очевидно, проблем с людьми даже до мобилизации у россиян нет, хотя они и пытаются сделать другое.

Этот поквартирный обход с автоматами – это трагическая вещь. Даже если человек не виноват, его заставили голосовать за россия – это своеобразная ломка личностей,

– подчеркнул Молчанов.

Многие будут убеждены, что теперь будет подлежать уголовной ответственности за сепаратистскую деятельность. Соответствующая статья есть. Сможет ли человек потом доказать факт принуждения – неясно.

"Я больше чем убежден, что большинство этих записей и данных никуда не уйдет. Это все от руки написано, на бумажных носителях. Превратить все это в какой-то единый реестр граждан будет очень тяжело", – отметил активист из Херсона.

Первые результаты

Глава избирательной комиссии Херсонской области марина захарова заявила о первых результатах "референдума". По ее словам, явка избирателей составила 15,31%. Оккупационные власти заявляют, что в Херсонской области проживает 750 тысяч избирателей. Однако эта цифра, конечно, не соответствует действительности. По подсчетам министерства реинтеграции на территории области остается менее 500 тысяч человек, в том числе и детей.

В своей отчетности россияне уже "нарисовали" 150 тысяч проголосовавших херсонцев. Это технически нереально. У передвижных комиссий на придомовых территориях нет никакого наплыва людей, стационарные участки будут открыты только на последний день,

– подчеркнул Молчанов.

Все, что мы видим на видео, например, очередь у херсонского драмтеатра с российскими флажками – это актерские постановки. "Там вообще нет участка, кстати", – добавил активист.

Собирать голоса могли только мобильные группы, которые ходят по домам. Если бы им действительно открывали двери, и они не тратили время на стуки, они могли собрать максимум 50 тысяч голосов.

Это свидетельствует о том, что они рисуют все, что захотят. И в конце концов они нарисуют 90%, проголосовавших за россию. Такая цифра будет казаться им убедительной, чтобы дальше делать политические шаги,

– заметил Молчанов.

Будут ли присоединять квазиреспублику к россии

Первый шаг – сальдо станет царем нового независимого государства, ведь без него оккупанты не справятся. Конечно, со временем всех коллаборантов россияне ликвидируют.

По мнению Молчанова, оккупанты не обязательно будут быстро присоединять эту территорию к составу россии. Возможно, гораздо лучше управлять новообразованным квазигосударством, мобилизуя всех, кого угодно.

"Референдумы" на оккупированных территориях: коротко

Украинские власти предупреждали россию о последствиях их намерений по проведению так называемых "референдумов" на оккупированных территориях. Несмотря на это, захватчики таки проводят фейковые голосования в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

По словам журналиста Дениса Казанского, в Луганской области псевдореферендум проводят под дулом автомата. Этот цирк не имеет ничего общего с реальным волеизъявлением, ведь это просто аннексия. Россияне даже не пытаются создать хотя бы имитацию демократического процесса.

В Херсонской области россияне также устроили театр абсурда. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что явка на жалкий "референдум" оккупантов не то, что низкая, а практически отсутствует.

В Украине людей призывают не участвовать в оккупационном "голосовании". В свою очередь советуют выехать за пределы временно оккупированной территории.

В США подчеркнули, что никогда не признают аннексию украинских территорий. В ответ на псевдореферендумы, пытающиеся провести кремль, там готовят дополнительные санкции против россии.

Обратите внимание – какой будет судьба "референдумов": смотрите видео