Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За офіційною інформацією російського міноборони, армію окупантів планують поповнити на 300 тисяч осіб.
Читайте також У Казахстані різко подорожчала оренда житла: винні втікачі-росіяни
За словами Коваленка, це буде неякісний контингент, який не знає, як поводитися на фронті.
Скільки має тривати підготовка мобілізованих у росії
"Це не просто "гарматне м'ясо", це готовий "фарш", – зауважив військовий експерт.
Він зазначив, що зараз росія набирає людей, які дуже давно служили в армії. Мобілізовані мали б пройти серйозну підготовку перед тим, як їх відправлять в зону бойових дій.
Така підготовка повинна тривати мінімум 2 місяці. Йдеться лише про базову підготовку цієї кількості цивільних осіб хоча б до рівня живого "м'яса". Однак росіяни скоротили цей термін до 2 тижнів. 2 тижні – й мобілізовані готові воювати,
– наголосив Коваленко.
До того ж більшість з тих, хто зараз у росії підлягає мобілізації, не хочуть йти на війну.
"Якби була велика кількість охочих, не було б часткової мобілізації. А так внаслідок добровільної мобілізації окупанти не змогли компенсувати свої втрати. Багато росіян підтримують війну, тільки сидячи на дивані", – додав Коваленко.
Як російська мобілізація вплине на війну в Україні
На думку військового оглядача, росіяни не отримають якісної переваги на фронті, тому сподіваються хоча б на кількісну.
Однак у росії офіційно кажуть про наміри набрати 300 тисяч людей. Але я не впевнений, що таку кількість вдасться зібрати. Я не виключаю, що до кінця 2022 року у росії зможуть мобілізувати лише 10% від свого плану,
– припустив Коваленко.
Він додав, що мобілізованих потрібно годувати, забезпечити обмундируванням і технікою. А з усім цим у російській армії проблеми.
Проблеми з перекиданням мобілізованих на фронт
Також окупанти можуть поставати перед труднощами під час відправки нових мобілізованих на фронт.
У росії проблеми з логістикою. Ще до повномасштабного вторгнення, коли у росіян була налагоджена логістика, вони могли концентрувати біля українських кордонів приблизно до 10 тисяч особового складу на тиждень. Зараз у них значно менші можливості,
– сказав військовий експерт.
Як мобілізованих використовуватимуть на фронті
За словами Коваленка, велика кількість російських підрозділів, які зараз перебувають у зоні бойових дій, ще з липня потребують ротації.
Також багато бойових одиниць має бути виведена для відновлення своєї боєздатності. Тому я не виключаю, що частково мобілізовані будуть відправлені в Україну, аби замінити саме ці підрозділи,
– припустив військовий оглядач.
Він додав, що через це росії не варто сподіватися на якісь великі зміни у зоні бойових дій.
"Кількісно ситуація на деяких напрямках на фронті може навіть не змінитися. А якісно – ще як зміниться, але тільки в гіршу сторону для окупантів", – зазначив Коваленко.
Олександр Коваленко розповів про проблеми з мобілізацією у росії: дивіться відео
Часткова мобілізація в росії: коротко
- Міністр оборони росії сергій шойгу заявляв, що до армії мають намір призвати 300 тисяч резервістів. Згодом стало відомо про таємні плани путіна мобілізувати 1 мільйон осіб. Однак, за інформацією російських ЗМІ, насправді йдеться про цифру в 1,2 мільйона людей.
- Путін оголосив у росії "часткову" мобілізацію, хоча гребуть всіх підряд. Зокрема, багато чоловіків мобілізують з окупованого Криму, а також з віддалених регіонів – Якутії, Бурятії, Далекого Сходу тощо.
- Оголошена російським диктатором путіним часткова мобілізація викликає багато питань, адже абсолютно незрозуміло, як її організовуватимуть. Як зазначив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, ясно одне – мобілізація означає безвихідь та поразку росії у війні проти України.