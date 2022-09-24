Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За офіційною інформацією російського міноборони, армію окупантів планують поповнити на 300 тисяч осіб.

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За словами Коваленка, це буде неякісний контингент, який не знає, як поводитися на фронті.

Скільки має тривати підготовка мобілізованих у росії

"Це не просто "гарматне м'ясо", це готовий "фарш", – зауважив військовий експерт.

Він зазначив, що зараз росія набирає людей, які дуже давно служили в армії. Мобілізовані мали б пройти серйозну підготовку перед тим, як їх відправлять в зону бойових дій.

Така підготовка повинна тривати мінімум 2 місяці. Йдеться лише про базову підготовку цієї кількості цивільних осіб хоча б до рівня живого "м'яса". Однак росіяни скоротили цей термін до 2 тижнів. 2 тижні – й мобілізовані готові воювати,

– наголосив Коваленко.

До того ж більшість з тих, хто зараз у росії підлягає мобілізації, не хочуть йти на війну.

"Якби була велика кількість охочих, не було б часткової мобілізації. А так внаслідок добровільної мобілізації окупанти не змогли компенсувати свої втрати. Багато росіян підтримують війну, тільки сидячи на дивані", – додав Коваленко.

Як російська мобілізація вплине на війну в Україні

На думку військового оглядача, росіяни не отримають якісної переваги на фронті, тому сподіваються хоча б на кількісну.

Однак у росії офіційно кажуть про наміри набрати 300 тисяч людей. Але я не впевнений, що таку кількість вдасться зібрати. Я не виключаю, що до кінця 2022 року у росії зможуть мобілізувати лише 10% від свого плану,

– припустив Коваленко.

Він додав, що мобілізованих потрібно годувати, забезпечити обмундируванням і технікою. А з усім цим у російській армії проблеми.

Проблеми з перекиданням мобілізованих на фронт

Також окупанти можуть поставати перед труднощами під час відправки нових мобілізованих на фронт.

У росії проблеми з логістикою. Ще до повномасштабного вторгнення, коли у росіян була налагоджена логістика, вони могли концентрувати біля українських кордонів приблизно до 10 тисяч особового складу на тиждень. Зараз у них значно менші можливості,

– сказав військовий експерт.

Як мобілізованих використовуватимуть на фронті

За словами Коваленка, велика кількість російських підрозділів, які зараз перебувають у зоні бойових дій, ще з липня потребують ротації.

Також багато бойових одиниць має бути виведена для відновлення своєї боєздатності. Тому я не виключаю, що частково мобілізовані будуть відправлені в Україну, аби замінити саме ці підрозділи,

– припустив військовий оглядач.

Він додав, що через це росії не варто сподіватися на якісь великі зміни у зоні бойових дій.

"Кількісно ситуація на деяких напрямках на фронті може навіть не змінитися. А якісно – ще як зміниться, але тільки в гіршу сторону для окупантів", – зазначив Коваленко.

Олександр Коваленко розповів про проблеми з мобілізацією у росії: дивіться відео

Часткова мобілізація в росії: коротко