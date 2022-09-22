Ба більше, дуже велике питання до російського президента владіміра путіна: якщо він оголосив про часткову мобілізацію, яка дуже схожа на повноцінну мобілізацію під час війни, то чому б йому не голосити Україні війну? Він фактично цим і займається з 2014 року. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Путінський посіпака сєргєй шойгу заявив, що росія має на меті зібрати 300 тисяч військових. "З іншого боку, що заважає їм зібрати 500 тисяч або 1 мільйон. Ми розуміємо – небажання самих росіян воювати. Якби воно було, їм не потрібно це все робити, вони могли б виключно добровольцями компенсувати свої втрати", – сказав оглядач.

За який час зберуть 300 тисяч

Коваленко нагадав, що славнозвісний 3 армійський корпус збирали майже 4 місяці – з травня по кінець серпня. Планували залучити 15 600 особового складу, а вийшло – трохи більше ніж 12 тисяч.

Результат майже рекордний. І цей недокомплектований та недоформований корпус було відправлено в Україну воювати. Це було на добровільній основі. Використовували ресурс добровольців, також зеків і так далі,

– зауважив оглядач.

Зараз усе відбуватиметься в іншому форматі – репресивному. Це буде примусова мобілізація. На думку військово-політичного оглядача, у росіян буде велика проблема зібрати хоча б 10% від тієї кількості, яка їм потрібна – хоча б 30 тисяч.

"Це справа не одного місяця, не двох і не трьох, – вважає він.

Як готуватимуть підрозділи

За словами Коваленко, для росіян наразі важлива кількість, а не якість. Вони готові відправляти на війну абсолютно неефективних бійців.

Якби була важлива якість, вони б не влаштовували мобілізацію у віковій категорії 50 – 55+. Але там є навіть вікова категорія 60+. Це взагалі неможливо, адже це не та категорія, яка може професійно воювати,

– запевняє він.

Звідси можна зробити висновок, що для мобілізованих проведуть базові навчання. "Щоб згадали, як взагалі стріляти з автомати. На цьому можна ставити крапку", – відзначив Коваленко.

Перед виряджанням війська до України солдатів "готуватимуть" впродовж 2 – 3 місяців. "Хоча, насправді 4 місяці має бути постійних навчань і тренувань, злагодження цих підрозділів, щоб вони хоч якісь базові навички мали", – пояснив Коваленко.

Коли оновлена "друга армія світу" потрапить на фронт

Так, нові підрозділи потраплять на фронт у кінці грудня – на початку січня або у січні – на початку лютого. "Не найвигідніша пора року, коли можна відправляти фактично непідготовлених "військовослужбовців" у зону активних бойових дій", – наголосив Коваленко.

Останні конвульсії путіна

Усі розуміють, що солдатів треба одягнути, нагодувати, підготувати – усе це потребує шалених коштів. "Повна підготовка може становити приблизно 600 тисяч рублів, щоб він був повністю споряджений для ведення бойових дій згідно з вимогами сучасної війни", – сказав оглядач.

Інша проблема полягає в тому, що мобілізовані – це цивільні люди, які мають якусь роботу і сплачують певні податки. Вони з цивільного життя перейдуть у військове, і бюджет росії перестане отримувати податки, йому треба буде якось обслуговувати мобілізованих. "Це навантаження на економіку росії, яка фактично вже є трупом

Ба більше, військовим обіцяють зарплату, яку мають контрактники – 300 тисяч рублів. Найімовірніше, таких ресурсів та можливостей у сучасної росії не має.

Зараз ми бачимо конвульсії путінського режиму, яка не лише добиває свою армію, ситуацію в країні та програє війну, а ще й остаточно добиває економіку,

– підсумував він.

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