Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По официальной информации российского минобороны, армию оккупантов планируют пополнить на 300 тысяч человек.

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По словам Коваленко, это будет некачественный контингент, не знающий, как себя вести на фронте.

Сколько должна продолжаться подготовка мобилизованных в россии

"Это не просто "пушечное мясо", это готовый "фарш", – заметил военный эксперт.

Он отметил, что сейчас россия набирает людей, которые очень давно служили в армии. Мобилизированные должны пройти серьезную подготовку перед тем, как их отправят в зону боевых действий.

Такая подготовка должна занять минимум 2 месяца. Речь идет лишь о базовой подготовке этого количества гражданских лиц хотя бы к уровню живого мяса. Однако россияне сократили этот срок до 2 недель. 2 недели – и мобилизованные готовы воевать,

– подчеркнул Коваленко.

К тому же, большинство из тех, кто сейчас в россии подлежит мобилизации, не хотят идти на войну.

"Если бы было большое количество желающих, не было бы частичной мобилизации. А так вследствие добровольной мобилизации оккупанты не смогли компенсировать свои потери. Многие россияне поддерживают войну, только сидя на диване", – добавил Коваленко.

Как российская мобилизация повлияет на войну в Украине

По мнению военного обозревателя, россияне не получат качественного преимущества на фронте, поэтому надеются хотя бы на количественное.

Однако в россии официально говорят о намерениях набрать 300 тысяч человек. Но я не уверен, что такое количество удастся собрать. Я не исключаю, что до конца 2022 года в россии смогут мобилизовать только 10% своего плана,

– предположил Коваленко.

Он добавил, что мобилизованных нужно кормить, снабдить обмундированием и техникой. А со всем этим у русской армии проблемы.

Проблемы с перекидыванием мобилизованных на фронт

Также оккупанты могут встать перед трудностями при отправке новых мобилизованных на фронт.

У россии проблемы с логистикой. Еще до полномасштабного вторжения, когда у россиян была отлажена логистика, они могли концентрировать у украинских границ примерно до 10 тысяч личного состава в неделю. Сейчас у них гораздо меньшие возможности,

– сказал военный эксперт.

Как мобилизованные будут использовать на фронте

По словам Коваленко, большое количество российских подразделений, находящихся сейчас в зоне боевых действий, еще с июля нуждаются в ротации.

Также много боевых единиц должно быть выведено для восстановления своей боеспособности. Поэтому я не исключаю, что частично мобилизованные будут отправлены в Украину, чтобы заменить именно эти подразделения,

– предположил военный обозреватель.

Он добавил, что из-за этого россиянам не стоит надеяться на какие-либо большие изменения в зоне боевых действий.

"Количественно ситуация на некоторых направлениях на фронте может даже не измениться. А качественно – еще как изменится, но только в худшую сторону для оккупантов", – отметил Коваленко.

Александр Коваленко рассказал о проблемах с мобилизацией в россии: смотрите видео

Частичная мобилизация в россии: коротко